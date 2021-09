Reduce network requests from YouTube

I’m trying to figure out how to reduce the network requests in Code 1 , down to the same level as in Code 2.

Why are there more network requests in Code 1 than there is in Code 2?

And how would I be able to replicate the same thing, of how it is done in Code 2 , the same way in Code 1?

In Code 1 - 17 requests associated with YouTube appear in Network when Run is clicked inside jsfiddle.

https://jsfiddle.net/9mc0frqL/

const videoPlayer = (function makeVideoPlayer() { let player = null; const tag = document.createElement("script"); tag.src = "https://www.youtube.com/iframe_api"; const firstScriptTag = document.getElementsByTagName("script")[0]; firstScriptTag.parentNode.insertBefore(tag, firstScriptTag); function onPlayerReady(event) { player = event.target; player.setVolume(100); } function addPlayer(video) { const config = { height: 360, host: "https://www.youtube-nocookie.com", width: 640, videoId: video.dataset.id }; config.playerVars = { cc_load_policy: 0, controls: 1, disablekb: 1, fs: 0, iv_load_policy: 3, rel: 0 }; config.events = { "onReady": onPlayerReady }; player = new YT.Player(video, config); } return { addPlayer }; }()); function onYouTubeIframeAPIReady() { const frameContainer = document.querySelector(".video"); videoPlayer.addPlayer(frameContainer); }

In Code 2 - 2 requests associated with YouTube appear in Network when Run is clicked.

https://jsfiddle.net/tfpjLq8n/1/

const videoPlayer = (function makeVideoPlayer() { const players = []; const tag = document.createElement("script"); tag.src = "https://www.youtube.com/player_api"; const firstScriptTag = document.getElementsByTagName("script")[0]; firstScriptTag.parentNode.insertBefore(tag, firstScriptTag); function onPlayerReady(event) { const player = event.target; player.setVolume(100); } function addPlayer(video, settings, videoIds = video.dataset.id) { const videoId = !Array.isArray(videoIds) && videoIds; const playlist = Array.isArray(videoIds) && videoIds.join(); const defaults = { host: "https://www.youtube-nocookie.com", videoId }; defaults.playerVars = { playlist: playlist || undefined }; defaults.events = { "onReady": onPlayerReady }; const defaultVars = defaults.playerVars; const playerVars = settings.playerVars; defaults.playerVars = Object.assign({}, defaultVars, playerVars); const player = new YT.Player(video, defaults); players.push(player); return player; } return { addPlayer }; }()); const managePlayer = (function makeManagePlayer() { const defaults = { height: 600, width: 360 }; defaults.playerVars = { autoplay: 0, controls: 0, disablekb: 1, enablejsapi: 1, fs: 0, iv_load_policy: 3 }; function show(el) { el.classList.remove("hide"); } function createPlayerOptions(settings) { const defaultOptions = defaults.playerVars; const playerVars = Object.assign({}, defaultOptions, settings); return defaults; } function createPlayer(videoWrapper, settings = {}, videoIds = "") { const video = videoWrapper.querySelector(".video"); if (!videoIds) { videoIds = video.dataset.id; } const playerOptions = createPlayerOptions(settings); return videoPlayer.addPlayer(video, playerOptions, videoIds); } function createCoverClickHandler(playerSettings, videoIds) { return function coverClickHandler(evt) { const cover = evt.currentTarget; const wrapper = cover.nextElementSibling; show(wrapper); const player = createPlayer(wrapper, playerSettings, videoIds); wrapper.player = player; }; } function addPlayer(coverSelector, playerSettings, videoIds) { const clickHandler = createCoverClickHandler(playerSettings, videoIds); manageCover.addCoverHandler(coverSelector, clickHandler); } function addPlayerRandomVideo(coverSelector, playerSettings, videoIds) { const index = Math.floor(Math.random() * videoIds.length); const videoId = videoIds[index]; const clickHandler = createCoverClickHandler(playerSettings, videoId); manageCover.addCoverHandler(coverSelector, clickHandler); } function init(playerOptions) { Object.assign(defaults, playerOptions); } return { add: addPlayer, addRandom: addPlayerRandomVideo, init }; }()); function onYouTubeIframeAPIReady() { managePlayer.init({ playerVars: { controls: 1 } }); managePlayer.addRandom(".playa", { start: 45 }, [ "0dgNc5S8cLI", "mnfmQe8Mv1g", "-Xgi_way56U", "CHahce95B1g" ]); manageCover.init({ container: ".container", playButton: ".thePlay" }); }

Code 1



Code 2