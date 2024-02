Red videos should launch first before Blue

I have the logic confused somewhere in the code:

Code https://jsfiddle.net/fn2x57oq/1/

I think I got it working here just now: https://jsfiddle.net/suycob71/

Can it be improved?

How the code should work is:

After clicking the first .close button,



Red videos should launch: <div class="containerA



After clicking the 2nd .close button:



Blue videos launch: <div class="containerB



html:

<div id="myModal" class="modal open"> <div class="modal-content"> <div class="blog-pager close"> <a title="Exit" aria-label="Close"></a> </div> <div class="ratio-keeper"> <div class="wrap hide remove"> <div class="video video-frame remove wrap" data-id="PL6KcpeEiGPpxSF3yIJSsNSOZGb4hBXhrN"></div> </div> <div class="panel"></div> </div> <div class="playInitial remove"></div> </div> </div> <!-- end modal --> <div class="containerA hide"> <div class="container"> <div class="ratio-keeper " > <div class="video video-frame " data-id="PL6KcpeEiGPpxSF3yIJSsNSOZGb4hBXhrN"></div> </div> <div class="playa"></div> </div> <div class="container"> <div class="ratio-keeper"> <div class="video video-frame" data-id="AxLxnN6z0Og"></div> </div> <div class="playb"></div> </div> <div class="container"> <div class="ratio-keeper"> <div class="video video-frame" data-id="AxLxnN6z0Og"></div> </div> <div class="playc"></div> </div> <div class="container"> <div class="ratio-keeper"> <div class="video video-frame" data-id="AxLxnN6z0Og"></div> </div> <div class="playd"></div> </div> <div class="container"> <div class="ratio-keeper"> <div class="video video-frame" data-id="AxLxnN6z0Og"></div> </div> <div class="playe" data-id="AxLxnN6z0Og"></div> </div> <div class="blog-pager2 wrap remove"> <a title="Exit" aria-label="Close"></a> </div> <div class="footer"></div> </div> <div class="containerB hide"> <div class="container5"> <div class="ratio-keeper"> <div class="video video-frame" data-id="PLYeOyMz9C9kYmnPHfw5-ItOxYBiMG4amq"></div> </div> <div class="playf"></div> </div> <div class="container5"> <div class="ratio-keeper"> <div class="video video-frame" data-id="AxLxnN6z0Og"></div> </div> <div class="playg"></div> </div> <div class="container5"> <div class="ratio-keeper"> <div class="video video-frame" data-id="AxLxnN6z0Og"></div> </div> <div class="playh"></div> </div> <div class="container5"> <div class="ratio-keeper"> <div class="video video-frame" data-id="AxLxnN6z0Og"></div> </div> <div class="playi"></div> </div> <div class="container5"> <div class="ratio-keeper"> <div class="video video-frame" data-id="AxLxnN6z0Og"></div> </div> <div class="playj" data-id="AxLxnN6z0Og"></div> </div></div>

It was originally written like this, then I separated it, where I did something wrong.