Record screen and audio

Can you please tell me how to change this code to record a screen from an audio microphone?

<button id="btn-start-recording">Start Recording</button> <button id="btn-stop-recording" disabled>Stop Recording</button> <button id="btn-upload-recording" style="display: none;">Upload</button> <hr> <video controls autoplay playsinline></video> <script src="https://www.webrtc-experiment.com/RecordRTC.js"></script> <script> var video = document.querySelector('video'); function captureCamera(callback) { navigator.mediaDevices.getUserMedia({ audio: true, video: true }).then(function(camera) { callback(camera); }).catch(function(error) { alert('Unable to capture your camera. Please check console logs.'); console.error(error); }); } function stopRecordingCallback() { video.src = video.srcObject = null; video.muted = false; video.volume = 1; var blob = recorder.getBlob(); console.log('blob:'+blob); var fileName = getFileName('webm'); var fileObject = new File([blob], fileName, { type: 'video/webm', mimeType: 'video/webm;codecs=vp9', }); video.src = URL.createObjectURL(fileObject); recorder.camera.stop(); //recorder.destroy(); //recorder = null; document.getElementById('btn-upload-recording').style.display = "block"; } var recorder; document.getElementById('btn-start-recording').onclick = function() { this.disabled = true; captureCamera(function(camera) { video.muted = true; video.volume = 0; video.srcObject = camera; recorder = RecordRTC(camera, { type: 'video', mimeType: 'video/webm;codecs=vp9', }); recorder.startRecording(); // release camera on stopRecording recorder.camera = camera; document.getElementById('btn-stop-recording').disabled = false; document.getElementById('btn-start-recording').disabled = false; }); }; function uploadToPHPServer(blob, callback) { // create FormData var formData = new FormData(); formData.append('video-filename', blob.name); formData.append('video-blob', blob); callback('Uploading recorded-file to server.'); var upload_url = 'save.php'; // var upload_url = 'RecordRTC-to-PHP/save.php'; var upload_directory = upload_url; // var upload_directory = 'RecordRTC-to-PHP/uploads/'; makeXMLHttpRequest(upload_url, formData, function(progress) { if (progress !== 'upload-ended') { callback(progress); return; } var initialURL = upload_directory + blob.name; callback('ended', initialURL); }); } function makeXMLHttpRequest(url, data, callback) { var request = new XMLHttpRequest(); request.onreadystatechange = function() { if (request.readyState == 4 && request.status == 200) { if (request.responseText === 'success') { callback('upload-ended'); return; } alert(request.responseText); return; } }; request.upload.onloadstart = function() { callback('PHP upload started...'); }; request.upload.onprogress = function(event) { callback('PHP upload Progress ' + Math.round(event.loaded / event.total * 100) + "%"); }; request.upload.onload = function() { callback('progress-about-to-end'); }; request.upload.onload = function() { callback('PHP upload ended. Getting file URL.'); }; request.upload.onerror = function(error) { callback('PHP upload failed.'); }; request.upload.onabort = function(error) { callback('PHP upload aborted.'); }; request.open('POST', url); request.send(data); } // this function is used to generate random file name function getFileName(fileExtension) { var d = new Date(); var year = d.getUTCFullYear(); var month = d.getUTCMonth(); var date = d.getUTCDate(); return 'RecordRTC-' + year + month + date + '-' + getRandomString() + '.' + fileExtension; } function getRandomString() { if (window.crypto && window.crypto.getRandomValues && navigator.userAgent.indexOf('Safari') === -1) { var a = window.crypto.getRandomValues(new Uint32Array(3)), token = ''; for (var i = 0, l = a.length; i < l; i++) { token += a[i].toString(36); } return token; } else { return (Math.random() * new Date().getTime()).toString(36).replace(/\./g, ''); } } document.getElementById('btn-stop-recording').onclick = function() { this.disabled = true; recorder.stopRecording(stopRecordingCallback); }; document.getElementById('btn-upload-recording').onclick = function() { var blob = recorder.getBlob(); var fileName = getFileName('webm'); var fileObject = new File([blob], fileName, { type: 'video/webm', mimeType: 'video/webm;codecs=vp9', }); uploadToPHPServer(fileObject, function(response, fileDownloadURL) {}); this.disabled = true; document.getElementById('btn-start-recording').disabled = false; }; </script> <footer style="margin-top: 20px;"><small id="send-message"></small></footer> <script src="https://www.webrtc-experiment.com/common.js"></script>