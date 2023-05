I want to do when I hover square. It will do rainbow border animation

html:

<div class="contanier"> <div id="contect1" class="contect"> <div id="sqaure"> <h1>Find Base Location</h1> </div> <div id="sqaure"> <h1>Find Base Location</h1> </div> <div id="sqaure"> <h1>Find Base Location</h1> </div> <div id="sqaure"> <h1>Find Base Location</h1> </div> <div id="sqaure"> <h1>Find Base Location</h1> </div> </div> <div id="contect2" class="contect"> <div id="sqaure"> <h1>Sun Cool Emote</h1> </div> <div id="sqaure"> <h1>Sun Cool Emote</h1> </div> <div id="sqaure"> <h1>Sun Cool Emote</h1> </div> <div id="sqaure"> <h1>Sun Cool Emote</h1> </div> <div id="sqaure"> <h1>Sun Cool Emote</h1> </div> </div> <div id="contect3" class="contect"> <div id="sqaure"> <h1>Klei Blei Glei</h1> </div> <div id="sqaure"> <h1>Klei Blei Glei</h1> </div> <div id="sqaure"> <h1>Klei Blei Glei</h1> </div> <div id="sqaure"> <h1>Klei Blei Glei</h1> </div> <div id="sqaure"> <h1>Klei Blei Glei</h1> </div> </div> <div id="contect4" class="contect"> <div id="sqaure"> <h1>Very Golden Cookie</h1> </div> <div id="sqaure"> <h1>Very Golden Cookie</h1> </div> <div id="sqaure"> <h1>Very Golden Cookie</h1> </div> <div id="sqaure"> <h1>Very Golden Cookie</h1> </div> <div id="sqaure"> <h1>Very Golden Cookie</h1> </div> <div id="sqaure"> <h1>Very Golden Cookie</h1> </div> </div> <div id="contect5" class="contect"> <div id="sqaure"> <h1>Very Large Buinsess</h1> </div> <div id="sqaure"> <h1>Very Large Buinsess</h1> </div> <div id="sqaure"> <h1>Very Large Buinsess</h1> </div> <div id="sqaure"> <h1>Very Large Buinsess</h1> </div> <div id="sqaure"> <h1>Very Large Buinsess</h1> </div> </div> </div>

css:

*{ font-family: "Bebas Neue"; margin: 0px; } p { font-size: 70px; padding-left: 10px; /*text-shadow: -2px 5px 15px #C2C2C2;*/ padding-bottom: 10px; color: #F1F6F9; } .menu { background-color: #212A3E; width: 100%; } .games{ width: 100%; height: 1800px; position: relative; overflow: hidden; } .tabs { display: flex; /*border-bottom: 2px solid #000000;*/ } .tabs button{ background: transparent; border: none; outline: none; cursor: pointer; font-size: 35px; padding: 5px 10px; /*text-shadow: -2px 5px 15px #C2C2C2;*/ transition: 0.2s; color: #F1F6F9; } .tabs button:hover { color: #9BA4B5!important; transform: scale(1.1); } .tabs button:active { color:#767d8a!important; } #sqaure { width: 360px; height: 450px; /*box-shadow: rgba(100, 100, 111, 0.2) 0px 7px 29px 0px;*/ align-content: center; border: 3px solid #9BA4B5; margin-top: 35px; margin-left: 35px; margin-right: 35px; transition: 0.2s; background-color: #212A3E; border-image-slice: 1; border-image-width: 2px; border-image-outset: 1; border-radius: 15px; position: relative; } #sqaure:after { } #sqaure:hover { transform: scale(1.05); border-radius: 15px; } h1 { text-align: center; margin-top: 20px; /*text-shadow: 4px 3px 14px rgba(0,0,0,0.35);*/ font-weight: normal; font-size: 40px; background-color: transparent; color: #F1F6F9; } .contect { grid-template-columns: 1fr 1fr 1fr 1fr; display: none; align-items: center; background-color: #394867; } #contect1 { display: grid; } #dst{ color: #F1F6F9; } .tabs button:focus { outline: none; } html{ scroll-behavior: smooth; }

I want something with this gradient: