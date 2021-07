Python program with signals

Can someone please take a look at my code, specifically part of signals and handler? It’s not working in a sense that handler doesn’t write signal in document on desktop that should be created…

Thank you in advance

import os

import math

import signal

import threading, time

from threading import Thread

from sys import exit

def handler(naziv_signala, stog):

“”"

Pohranjuje 15. i 17. signal u tekstualnu datoteku na radnoj površini.

“”"

print(“Naziv signala: “.format(naziv_signala))

file = open((os.path.expanduser(”~/Desktop”)) + “/signal_stack.txt”, “w”)

file.write(str(stog))

file.close()

print(“Datoteka je pohranjena na radnoj površini.”)

def PrviZadatak(n):

“”"

Ispisi pid, ime korisnika, i prioritet procesa.

“”"

t_end = time.time() + n # t_end je vrijeme zavrsetka, +n za broj sekundi koje ce se izvodit

while time.time() < t_end:

home = os.path.expanduser(’~’)

os.chdir(home)

broj_podprocesa = int(os.popen(“ps --no-headers -o pid --ppid=$$ | wc -w”).read())

if broj_podprocesa < 2:

print(“Ne postoje 3 procesa!”)

# os.popen() otvara cijev koja povlači uneseni podatak i čita ga ili ispisuje ovisno o unosu r/w

korisnik = os.getlogin()

dijete = os.getpid()

roditelj = os.getppid()

deda = int(os.popen(“ps -p %d -oppid=” % os.getppid()).read().strip())

prioritet1 = os.getpriority(os.PRIO_PROCESS, dijete)

prioritet2 = os.getpriority(os.PRIO_PROCESS, roditelj)

prioritet3 = os.getpriority(os.PRIO_PROCESS, deda)

print("PID\t\t\tKorisnik\t\tPrioritet") print(dijete, "\t\t", korisnik, "\t\t", prioritet1) print(roditelj, "\t\t", korisnik, "\t\t", prioritet2) print(deda, "\t\t", korisnik, "\t\t", prioritet3)

semafor1 = threading.Semaphore(2) # početna vrijednost brojača 2

suma = 0

def ZbrojKorijena(poc, kraj):

“”"

Zbraja elemente liste brojeva koja se prima kao argument u intervalu koji se proslijeduje kao argumenti u funkciji

Interval [pocetak, kraj>

“”"

semafor1.acquire() global suma dat = open("steps.txt", "a") while poc < kraj: suma = suma + math.sqrt(poc) # ispisi u datoteku dat.write('{}: {}

'.format(poc, suma)) poc = poc + 1 dat.close() semafor1.release() return suma

semafor = threading.Semaphore() # klasa za definiranje objekta koji predstavlja semafor s vrijednošću brojača ()

def brojac(m, trajanje):

“”"

sinkronizira trajanje rada dretvi tako da je isti jednako raspoređen

“”"

for i in range(m):

semafor.acquire()

m -= (i ** 2)

semafor.release()

time.sleep(1)

trajanje += 1

def createListOfDividers(poc, kraj, k):

“”"

Racuna djelitelje broja unutar intervala [1,k]

“”"

lock.acquire()

if kraj == k:

global nameTwo

nameTwo = threading.currentThread().getName()

else:

global nameOne

nameOne = threading.currentThread().getName()

if threadOne.is_alive():

print(’{} je poceo sa izvodenjem’.format(nameOne))

if threadTwo.is_alive():

print(’{} je poceo sa izvodenjem’.format(nameTwo))

global dividers

for m in range(1, kraj + 1): for l in range(1, m + 1): if (m % l) == 0: dividers.append(l) lock.release()

def createListOfEvenNumbers(lista):

“”"

Izdvaja parne djelitelje pri zavrsetku izrade liste istih, to jest rada prve dvije dretve

“”"

global vrijeme_izvodenja

lock.acquire()

vrijeme_izvodenja = time.process_time()

global nameThree

nameThree = threading.currentThread().getName()

print(’{} je poceo sa izvodenjem’.format(nameThree))

global evenNumbers

for j in lista:

if j % 2 == 0:

evenNumbers.append(j)

print('Lista parnih brojeva: ')

print(evenNumbers)

lock.release()

def settings():

“”"

Ispis glavnog menija

“”"

print(“1 Ispis tablice vrijednosti

”

“2 Unos naziva signala

”

“3 Proračun zbroja drugih korijena svih vrijednosti intervala

”

“4 Ispis djelitelja vrijednosti”)

print(“Dobrodošli u program Seminarski rad. Slijedi glavni izbornik:”)

settings()

choice = input("Unesite redni broj ispred funkcionalnosti koju želite pokrenuti: ")

while choice != “end” and choice != “kraj”:

while choice == “”:

choice = input("Unesite redni broj ispred funkcionalnosti koju želite pokrenuti: ")