Hi,

I am trying to calculate the largest and 2nd largest values in Python. Following is my code:

def find_largest_and_second_Largest(list1): maxV = max(list1[0], list1[1]) max2V = min(list1[0], list1[1]) for i in range (2, len(list1)): if (maxV > list1[i]): if (max2V > list1[i]): continue else: max2V = list1[i] else: maxV= list1[i] max2V = maxV print("Largest ="+ str(max)) print("2nd Largest =" + str(max2V))

The output is:

Largest =

2nd Largest =34

Somebody please guide me.

Zulfi.