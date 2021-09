Putting svg's into a list

If I wanted to put these into a list, how would that be achieved?

What would the setup look like, and would I need to add anything to

Here?

.outer.isOpen { display: flex; width: auto; align-content: stretch; }

https://jsitor.com/Z5GyWhfNg

https://jsfiddle.net/2yh5sarc/1/

<div class="outer"> <div class="container with-curtain"> <svg class="playa thePlay" width="100%" height="100%" viewBox="0 0 64 64"> <g id="play"> <title>Play</title> <path d="M25.6,46.4L44.8,32L25.6,17.6V46.4z M32,0C14.3,0,0,14.3,0,32s14.3,32,32,32s32-14.3,32-32S49.7,0,32,0z M32,57.6C17.9,57.6,6.4,46.1,6.4,32S17.9,6.4,32,6.4S57.6,17.9,57.6,32S46.1,57.6,32,57.6z" /> </g> </svg> <div class="inner-container curtain curtain1"> <div class="ratio-keeper"> <div class="wrapa"> <div class="video video-frame"></div> </div> <div class="panel-left"></div> <div class="panel-right"></div> </div> </div> </div> <div class="container with-curtain"> <svg class="playb thePlay" width="100%" height="100%" viewBox="0 0 64 64"> <use href="#play" /> </svg> <div class="inner-container curtain curtain2"> <div class="ratio-keeper"> <div class="wrapb"> <div class="video video-frame" data-id="0dgNc5S8cLI"></div> </div> <div class="panel-left"></div> <div class="panel-right"></div> </div> </div> </div> </div>

This was an attempt

https://jsfiddle.net/tz2pc48g/3/