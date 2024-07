I try to read WordPress posts using WordPress and push them inside a Laravel application.

How to push posts from WordPress and read them in Laravel?

An example code to use REST API:

let inputConfig = input.config(); const WordPressAPI = (function () { const baseUrl = inputConfig.wordpressBaseUrl; const wordpressAPIKey = inputConfig.wordpressAPIKey; const fetchPosts const fetchPostById

Source like Accessing All WordPress Posts using REST API V2: https://wp-umbrella.com/blog/wordpress-rest-api/