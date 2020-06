pseudo right arrow is not rendering vertically middle in .nav-link class, please suggest that how I can render my right arrow in vertical middle in a tag.

I tried top:50% but no luck.

HTML

<li class="nav-item"> <a class="nav-link active" id="home-tab" data-toggle="tab" href="#home" role="tab" aria-controls="home" aria-selected="true"> Title <p>Request ID: 12345</p> <p>Locations: abc</p> </a> </li>

CSS:

.nav-pills .nav-link.active:before{ position: absolute; content: ""; right: -10px; width: 0; height: 0; border-style: solid; border-top: 7px solid transparent; border-bottom: 7px solid transparent; border-left: 7.5px solid #007bff; -webkit-transform: translateY(50%); -moz-transform: translateY(50%); -ms-transform: translateY(50%); transform: translateY(50%); vertical-align:middle; }

your early replay appreciated.

thanks.