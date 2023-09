Problem in adjusting table inside container in html/css

Hi Respected Members!

I am trying to adjust table inside my container in below code but the problem which i am facing is that table showing outside the main container when i entered data . I also tried Auto but its also producing same result. below is my code and screen short which showing table outside container . Second issue is that in firefox browser, table border are not displaying where as in Chrome table with clear border display.

<!DOCTYPE html> <html lang="en"> <head> <meta http-equiv="content-type" content="text/html; charset=utf-8"> <title>Procedure Report</title> <link href="https://cdn.jsdelivr.net/npm/bootstrap@5.3.0/dist/css/bootstrap.min.css" rel="stylesheet"> <meta name="GENERATOR" content="CodeCharge Studio 5.1.1.18992"> </head> <body> <style> .container{ min-width: 1500px !important; } </style> <div class="container"> <div class="row justify-content-center"> <div class="col-md-12"> <div class="card mt-5"> <div class="card-header" style="background-color: #3fbbc0;"> <h4>Procedure Wise Report</h4> </div> <div class="card-body"> <table class="table table-bordered"> <thead> <tr> <th>S#</th> <th>Service</th> <th>Type</th> <th>Machine</th> <th>Consultant</th> <th>MRNo</th> <th>Patient Name</th> <th>Mobile No</th> <th>Bill No</th> <th>Bill Date</th> <th>Rate</th> <th>Discount</th> <th>Total</th> <th>Hosp Share</th> <th>Cons Share</th> <th>Mach Share</th> <th>Useable Cost</th> <th>Oper. Cost</th> <th>Operator</th> <th>Remarks</th> </tr> </thead> <!-- BEGIN Report rr1 --> <!-- BEGIN Section Report_Header --><!-- END Section Report_Header --> <!-- BEGIN Section Page_Header --> <!-- END Section Page_Header --> <!-- BEGIN Section Page_Footer --> <!-- END Section Page_Footer --> <!-- BEGIN Section name_Header --><!-- END Section name_Header --> <!-- BEGIN Section Detail --> <tr> <td><center>{Report_Row_Number} </td> <td>{name} </td> <td>{state_state} </td> <td>{city_city} </td> <td>{docname} </td> <td>{mrno} </td> <td>{name1} </td> <td>{mobno} </td> <td>{bilno} </td> <td> {bilno1}</td> <td><center>{price1} </td> <td><center>{discunt} </td> <td><center>{tot4} </td> <td><center>{Expr1} </td> <td><center>{Expr2} </td> <td><center>{Expr3} </td> <td><center>{Expr4} </td> <td><center>{Expr5} </td> <td><center>{uname1} </td> <td><b><center>{remarks3} </td> </tr> <!-- END Section Detail --> <!-- BEGIN Section name_Footer --> <tr> <td><b>Sub Total </td> <td> </td> <td> </td> <td> </td> <td> </td> <td> </td> <td> </td> <td> </td> <td> </td> <td> </td> <td><b><center>{Sum_price1} </td> <td><b><center>{Sum_discunt} </td> <td><b><center>{Sum_tot4} </td> <td><b><center>{Sum_Expr1} </td> <td><b><center>{Sum_Expr2}</td> <td><b><center>{Sum_Expr3}</td> <td><b><center>{Sum_Expr4}</td> <td><b><center>{Sum_Expr5}</td> <td> </td> <td> </td> </tr> <!-- END Section name_Footer --> <!-- BEGIN Section Report_Footer --> <!-- BEGIN Panel NoRecords --> <tr> <td colspan="18">No records</td> </tr> <!-- END Panel NoRecords --> <tr> <td><b>Grand Total </td> <td> </td> <td> </td> <td> </td> <td> </td> <td> </td> <td> </td> <td> </td> <td> </td> <td> </td> <td><b><center>{TotalSum_price1} </td> <td><b><center>{TotalSum_discunt} </td> <td><b><center>{TotalSum_tot4} </td> <td><b><center>{TotalSum_Expr1} </td> <td><b><center>{TotalSum_Expr2}</td> <td><b><center>{TotalSum_Expr3}</td> <td><b><center>{TotalSum_Expr4}</td> <td><b><center>{TotalSum_Expr5}</td> <td></td> <td></td> </tr> <!-- END Section Report_Footer --> </table> </p> <!-- END Report rr1 --> <p></p> <p> </p> </body> </html>