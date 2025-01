Problem in a stored procedure if you try to pass variables using MySQL

I need to change a static query into a dynamic query in a stored procedure by associating the relative variables, using MySQL v5.

This is the static query

SELECT GROUP_CONCAT(DISTINCT CONCAT( 'SUM( CASE WHEN CONVERT ( tNumber, UNSIGNED INTEGER ) > 200 AND DATE_FORMAT(tStartDate, ''%Y%m'') = ''', DATE_FORMAT(period, '%Y%m'), ''' THEN 1 ELSE 0 END) `', DATE_FORMAT(period, '%b %Y'), '`' ) ) INTO @sql FROM ( SELECT DATE_FORMAT(tStartDate, '%Y-%m-01') period FROM dotable_2025 WHERE DATE(tStartDate) BETWEEN MAKEDATE(year(now()),1) AND LAST_DAY(MAKEDATE( YEAR ( CURDATE()), 360 )) GROUP BY DATE_FORMAT(tStartDate, '%Y-%m-01') ) s;

This is the dynamic version where the table name changes from dotable_2025 to dotable_current_year

SET @a = CONCAT ('SELECT GROUP_CONCAT(DISTINCT CONCAT( SUM( CASE WHEN CONVERT ( tNumber, UNSIGNED INTEGER ) > 200 AND DATE_FORMAT(tStartDate, ''%Y%m'') = ', DATE_FORMAT(period, '%Y%m'), ' THEN 1 ELSE 0 END) `', DATE_FORMAT(period, '%b %Y'), '` ) ) INTO @sql FROM ( SELECT DATE_FORMAT(tStartDate, ''%Y-%m-01'') period FROM dotable_', YEAR(CURDATE()) ,' WHERE DATE(tStartDate) BETWEEN MAKEDATE(year(now()),1) AND LAST_DAY(MAKEDATE( YEAR ( CURDATE()), 360 )) GROUP BY DATE_FORMAT(tStartDate, ''%Y-%m-01'') ) s;'); PREPARE stmt FROM @a; SET @a := NULL; EXECUTE stmt; DEALLOCATE PREPARE stmt;

But when I execute the stored procedure I have this error and I don’t understand what I’m doing wrong