Preload initial menu and store into localStorage?

rpg_digital: It seems to me checking for the length on sessionStorage could potentially be problematic

The sessionStorage.main is now checked, but I still got some minor issues.

if (window.location.href.split("/").pop() === "") { window.location.href = "home" } const load_menu = async () => { try { const response = await fetch('https://api3.go4webdev.org/menu/all') const data = await response.json() sessionStorage.setItem('main', JSON.stringify(data)); } catch (err) { console.error(err) } } const get_menu = async () => { if (sessionStorage.main == null) { await load_menu() } let data = JSON.parse(sessionStorage.main) let main = document.body.dataset.main fillmain(data.filter(item => item.menu_main == ['min'])) fillsub(data.filter(item => item.menu_main == [main])) } get_menu() //let fragment = new DocumentFragment() <---does not work //create menus from database. function fillmain(data) { let mainlist = document.getElementById("mainlist"); data.forEach(function(item) { let li = document.createElement('li') li.setAttribute('id', item.menu_id) li.innerHTML = `<a href="` + item.menu_lnk + `"><svg class="icn56"><use xlink:href="` + item.menu_icn + `"/></svg><span>` + item.menu_txt + `</span></a>` mainlist.appendChild(li) }) // mainlist.appendChild(fragment) //does not work... } function fillsub(data) { let sublist = document.getElementById("sublist"); data.forEach(function(item) { sublist.setAttribute('data-main', item.menu_main) let li = document.createElement('li') li.setAttribute('id', item.menu_id) li.innerHTML = `<a href="` + item.menu_lnk + `">` + item.menu_txt + `</a>` sublist.appendChild(li) }) // mainlist.appendChild(fragment) } // the last piece is to select the current selection in menu based on window.location.href let mainli = document.querySelectorAll("#mainlist li") let subli = document.querySelectorAll("#sublist li"); let main = document.body.dataset.main let localhref = window.location.href.split("/").pop() select() function select() { subli.forEach(function list(item) { let href = item.firstElementChild.href.split("/").pop() if (href === localhref) { item.classList.add("selected") } }); mainli.forEach(item => { let sub = item.id if (sub === main) { item.classList.add("selected"); } }); }

Live: https://nav.go4webdev.org

There is still at least 2 problems left:

The current menu items is not selected FIRST time when loaded from the database. It may reduce the flickering further? I cannot use fragment when creating the ul lists. Why?

Any clue why fragment and selecting is failing?