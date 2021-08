Pick index of Node list that doesnt have certain class

Paul_Wilkins: Paul_Wilkins: var allArticle = Array.from(document.querySelectorAll("article")); var noHoliday = allArticle.filter(function (article) { const hasHoliday = article.classList.contains("holidayclass"); return !hasHoliday; }); console.log(noHoliday); // [article.commonclass]

Hi there, sir wat advantage did we get converting to an array. I wanted the index number →

0 or 1 or 2. This is still not giving the index.

Situation: This is a slider, and I need this number in the sliding events.

Total number of slides I have got through this →

var allArticle = document.querySelectorAll("article"); var numArticleLength = allArticle.length; document.querySelector(".totalslide").innerHTML = numArticleLength;