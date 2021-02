Php script insert sql selection into mysql database table

I try to insert a sql selection into a mysql table and use a php script with following statement:

$sql = "INSERT INTO groeperingInjectieAfname SELECT VerschilBerekeningInjectie.datum as datum, VerschilBerekeningInjectie.uur as uur , VerschilBerekeningInjectie.injectieDag as injectieDag, VerschilBerekeningInjectie.injectieNacht as injectieNacht, VerschilBerekeningInjectie.injectieTotaal as injectieTotaal, VerschilBerekening1.afnameDag as afnameDag, VerschilBerekening1.afnameNacht as afnameNacht, VerschilBerekening1.afnameTotaal as afnameTotaal FROM VerschilBerekeningInjectie LEFT JOIN VerschilBerekening1 ON VerschilBerekeningInjectie.datum = VerschilBerekening1.datum and VerschilBerekeningInjectie.uur = VerschilBerekening1.uur and VerschilBerekeningInjectie.datum = '$yesterday' ";

I get following error:

The SELECT would examine more than MAX_JOIN_SIZE rows; check your WHERE and use SET SQL_BIG_SELECTS=1

when i check the selection in phpMyAdmin with following query:

SET SQL_BIG_SELECTS=1; SELECT VerschilBerekeningInjectie.datum as datum, VerschilBerekeningInjectie.uur as uur , VerschilBerekeningInjectie.injectieDag as injectieDag, VerschilBerekeningInjectie.injectieNacht as injectieNacht, VerschilBerekeningInjectie.injectieTotaal as injectieTotaal, VerschilBerekening1.afnameDag as afnameDag, VerschilBerekening1.afnameNacht as afnameNacht, VerschilBerekening1.afnameTotaal as afnameTotaal FROM VerschilBerekeningInjectie LEFT JOIN VerschilBerekening1 ON VerschilBerekeningInjectie.datum = VerschilBerekening1.datum and VerschilBerekeningInjectie.uur = VerschilBerekening1.uur WHERE VerschilBerekeningInjectie.datum = '2021-02-05'

The selection is correct.

But I can’t get this query in an php script.

I tried to make two lines:

$sql="SET SQL_BIG_SELECTS=1;"

and

$sql="$sql = "INSERT INTO groeperingInjectieAfname SELECT VerschilBerekeningInjectie.datum as datum,....."

this doesn’t work.

Anyone can help me?