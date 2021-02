PHP PDO "Column cannot be null"

I have an attendance program written for conventions and part of my code doesn’t seem to work.

After the attendance form is submitted, the code first checks to see if an absence record already exists. If it does, then the program will ask if the user recording attendance wants to convert the absence record to an attendance record. If the user says yes, then the absence record is deleted and the attendance record is added.

But for some reason, I am getting this error:

Fatal error : Uncaught PDOException: SQLSTATE[23000]: Integrity constraint violation: 1048 Column ‘present’ cannot be null in /var/www/cabgop/record_attn.php:58 Stack trace: #0 /var/www/cabgop/record_attn.php(58): PDOStatement->execute() #1 {main} thrown in /var/www/cabgop/record_attn.php on line 58

This shouldn’t be happening because in the database, the present column is marked as NOT NULL and I’m not sure why it is happening. Here is what the code looks like:

<?php include('nav/head.php'); $msg = ""; // Prepare SQL Statement $stmt = $pdo->prepare("INSERT INTO attendance (member_id, member_email, member_phone, present, attend_state) VALUES (:member_id, :member_email, :member_phone, :present, :attend_state)"); $stmt->bindParam(':member_id', $member_id); $stmt->bindParam(':member_email', $member_email); $stmt->bindParam(':member_phone', $member_phone); $stmt->bindParam(':present', $present); $stmt->bindParam(':attend_state', $attend_state); // insert a row and add new record if(isset($_POST['btn_save'])) { // Check to see if delegate exists in the Absence table $fsQuery = $pdo->prepare("SELECT COUNT(*) AS num FROM absence WHERE member_id = :member_id"); $fsQuery->bindParam(':member_id', $member_id); $id = $_POST["member_id"]; $ary = explode("-", $id); $member_id = $ary[0]; $fsQuery->execute(); $check = $fsQuery->fetch(PDO::FETCH_ASSOC); if($check['num'] > 0) { $showModal = "true"; } else { try { $id = $_POST["member_id"]; $ary = explode("-", $id); $member_id = $ary[0]; $member_email = $_POST["member_email"]; $member_phone = $_POST["member_phone"]; $present = $_POST["present"]; $attend_state = $_POST["attend_state"]; $stmt->execute(); header('Location: record_attn.php'); exit(); } catch(PDOException $e) { $msg = "This delegate has already been marked present"; } } } // return to home screen if(isset($_POST['btn_cancel'])) { header('Location: index.php'); } if($_SERVER["REQUEST_METHOD"] == "POST" && isset($_POST['btn_convert'])): $delQuery = $pdo->prepare("DELETE FROM absence WHERE member_id = :member_id"); $delQuery->bindParam(':member_id', $member_id); $id = $_POST["member_id"]; $ary = explode("-", $id); $member_id = $ary[0]; $delQuery->execute(); $stmt->execute(); // This is line 58 $msg = 'Delegate status converted.'; endif; if($_SERVER["REQUEST_METHOD"] == "POST" && isset($_POST['btn_stop'])): $msg = "This delegate could not be marked present. Please try again."; endif; ?> <!DOCTYPE html> <html lang="en"> <head> <meta charset="utf-8"> <meta http-equiv="X-UA-Compatible" content="IE=edge"> <meta name="viewport" content="width=device-width, initial-scale=1, shrink-to-fit=no"> <meta name="description" content=""> <meta name="author" content=""> <script src="https://code.jquery.com/jquery-1.12.4.min.js"></script> <script src="js/member_search.js"></script> <script src="js/phonenumber.js"></script> <title>CABGOP | Mark Attendance</title> <?php include('nav/header.php'); ?> <h1 class="h3 mb-2 text-gray-800">Mark Attendance</h1> <br> <div class="small"> <p style="text-align: left; font-size: 14px;"><b class="text-danger"><?php echo $msg; ?></b></p> </div> <form action="record_attn.php" method="post" id="record"> <div class="form-group search-box"> <label for="member_id">Member Search</label> <input type="text" class="form-control" id="member_id" name="member_id" placeholder="Enter Member's Last Name" maxlength="" autocomplete="off" autofocus="autofocus" required /> <div class="result"></div> </div> <!--<div class="form-group"> <label for="member_id">Member ID</label> <input type="text" class="form-control" id="member_id" name="member_id" placeholder="" maxlength="255" autocomplete="off" readonly/> </div>--> <div class="form-group"> <label for="member_email">Member's Email Address</label> <input type="email" class="form-control" id="member_email" name="member_email" placeholder="" maxlength="255" autocomplete="off" /> </div> <div class="form-group"> <label for="member_phone">Member's Phone Number</label> <input type="tel" class="form-control" id="member_phone" name="member_phone" placeholder="(123) 456-7890" maxlength="14" autocomplete="off" onkeyup="maskPhoneNo();" /> </div> <div class="form-group"> <label for="present">Attended </label> <input type="checkbox" id="present" name="present" placeholder="" value="1" autocomplete="off" required /> </div> <div class="form-group"> <label for="attend_state">Plan to Attend State Convention? </label> <input type="hidden" id="attend_state" name="attend_state" placeholder="" value="0" autocomplete="off" checked/> <input type="checkbox" id="attend_state" name="attend_state" placeholder="" value="1" autocomplete="off" checked/> </div> <input type="submit" name="btn_save" class="btn btn-success" value="Save and Add New"> <!--<input type="submit" name="btn_close" class="btn btn-danger" value="Save and Close">--> <a class="btn btn-danger" href="index.php">Return Home</a> <br> <br> </form> <!-- checkModal --> <div class="modal fade" id="checkModal" role="dialog" aria-labelledby="exampleModalLabel" aria-hidden="true" data-backdrop="static"> <div class="modal-dialog modal-lg modal-dialog-scrollable" role="document"> <div class="modal-content"> <div class="modal-header"> <h5 class="modal-title" id="exampleModalLabel">Record Exists</h5> <!--<button class="close" type="button" data-dismiss="modal" aria-label="Close"> <span aria-hidden="true">×</span> </button>--> </div> <div class="modal-body"> <p>An absence record already exists for this delegate. Do you want to convert this record?</p> </div> <div class="modal-footer"> <?php $member_id = (!empty($_POST['member_id']) ? explode("-", $_POST['member_id']) : ''); $member_id = (!empty($member_id) ? trim(reset($member_id)) : ''); $member_email = (!empty($_POST['member_email']) ? $_POST['member_email'] : ''); $member_phone = (!empty($_POST['member_phone']) ? $_POST['member_phone'] : ''); $present = (!empty($_POST['present']) ? $_POST['present'] : ''); if (!empty($_POST['attend_state'])) { $attend_state = $_POST['attend_state']; } else { $attend_state = "0"; } ?> <form action="" method="post"> <input type="hidden" name="member_id" value="<?php echo $member_id; ?>" /> <input type="hidden" name="member_email" value="<?php echo $member_email; ?>" /> <input type="hidden" name="member_phone" value="<?php echo $member_phone; ?>" /> <input type="hidden" name="present" value="<?php echo $present; ?>" /> <input type="hidden" name="attend_state" value="<?php echo $attend_state; ?>" /> <input type="submit" name="btn_stop" class="btn btn-secondary" value="No"> <input type="submit" name="btn_convert" class="btn btn-success" value="Yes"> </form> <!--<button class="btn btn-secondary" type="button" data-dismiss="modal">No</button> <a class="btn btn-danger" href="convert.php">Yes</a>--> </div> </div> </div> </div> <?php if(!empty($showModal)) { echo '<script type="text/javascript"> $(document).ready(function(){ $("#checkModal").modal("show"); }); </script>'; } ?> </div> <!-- /.container-fluid --> </div> <!-- End of Main Content --> <?php include('nav/footer.php'); ?> </html>

Is this fixable?