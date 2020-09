Php namespace interface

I have PHP simple skeleton project, with folder structures like this:

Project/ /Source /Contract /IContract.php /ProductOne /Product1.php index.php // index is in the same level as Source, in root

Inside IContract.php I have:

<?php namespace Source\Contract; interface IContract { public function someView(); }

Inside Source->ProductOne->Product1.php I created class Product1:

namespace Source\ProductOne; use Source\ProductOne\IContract; class Product1 implements IContract { // logic

Fatal error : Interface ‘Source\ProductOne\IContract’ not found in

So, how to namespace that interface inside my Product1 class? Should I use require statement inside class Product1? Because using namespaces and require doesn’t look good

Hope somebody understands me.