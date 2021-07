Php login system not working

I am a beginner developer working on a small project and I have to build a simple login system. I watched tutorials on youtube (Codecourse), but unfortunately my code does not work. User can register, information is uploaded to the database but when I try to log in nothing happens.Thanks in advance.

login.php

<?php require_once 'core/init.php'; if(Input::exists()){ if(Token::check(Input::get('token'))){ $validate = new Validate(); $validation = $validate->check($_POST, array( 'username' => array('required' => true), 'password' => array('required' => true) )); if($validation->passed()){ $user = new User(); $remember = (Input::get('remember') === 'on') ? true : false; $login = $user->login(Input::get('username'), Input::get('password'), $remember); if($login) { Redirect::to('index.php'); } else { echo '<p>Sorry, login failed.</p>'; } } else { foreach($validation->errors() as $error){ echo $error, '<br>'; } } } } ?> <!DOCTYPE html> <html lang="en" dir="ltr"> <head> <meta charset="utf-8"> <title>Login System</title> <link rel="stylesheet" href="css/style.css"> <meta name="viewport" content="width=device-width, initial-scale=1.0"> </head> <body> <header> <nav id="nav-bar"> <a href="index.php" id="features" class="nav-link"> Home </a> <a href="login.php" id="howit" class="nav-link"> Log In </a> <a href="register.php" id="costumes" class="nav-link"> Register </a> </nav> </header> <div class="formsec"> <form action = "" method="post"> <div class="field"> <input type="text" name="username" id="username" autocomplete="off" placeholder="Username"> </div> <div class="field"> <input type="password" name="password" id="password" autocomplete="off" placeholder="Password"> </div> <div class="field"> <label for="remember"> <input type="checkbox" name="remember" id="remember"> Remember Me </label> </div> <input type="hidden" name="token" value="<?php echo Token::generate(); ?> "> <input type="submit" value="Log in" class="button"> </form> </div> </body>

User.php