PHP form - processing multiple checkboxes

Hello forum,

I have been trying to create php mail form that has input fields, radio buttons and check boxes. Currently stuck with collecting info from check boxes… I tried multiple ways but either getting only one checkbox title or ‘Array’

At the moment this is my php file code:

<?php if(isset($_POST['submit'])){ $q1 = $_POST['Q1']; $q2 = $_POST['Q2']; $q3 = $_POST['Q3']; $q4 = $_POST['Q4']; $q5 = $_POST['Q5']; if(!empty($_POST['Q6'])){ foreach($_POST['Q6'] as $q6){ echo $q6."</br>"; } } $q7 = $_POST['Q7']; $q8 = $_POST['Q8']; $q9 = $_POST['Q9']; $q10 = $_POST['Q10']; $q11 = $_POST['Q11']; $q12 = $_POST['Q12']; $q13 = $_POST['Q13']; $q14 = $_POST['Q14']; $q15 = $_POST['Q15']; $q16 = $_POST['Q16']; $q17 = $_POST['Q17']; $q18 = $_POST['Q18']; $q19 = $_POST['Q19']; $q20 = $_POST['Q20']; $q21 = $_POST['Q21']; $q22 = $_POST['Q22']; $to = "info@xxxxxxx.com"; $from = $_POST['Q20']; $first_name = $_POST['Q17']; $last_name = $_POST['Q18']; $subject = "New client"; $message = "Anzahl Patienten: " . $q1 . "



" . "Patient 1 Geschlecht : " . $q2 . "



" . "Patient 2 Geschlecht (wenn anwendbar): " . $q3 . "



" . "Mobilität von Patient 1: " . $q4 . "



" . "Mobilität von Patient 2 (wenn anwendbar): " . $q5 . "



" . "Erforderliche Dienstleistungen: " . $q6 . "



" . "Erforderliche Dienstleistungen bei: " . $q7 . "



" . "Krankheiten: " . $q8 . "



" . "Andere Krankheiten: " . $q9 . "



" . "Weitere Informationen: " . $q10 . "



" . "Pflegedauer: " . $q11 . "



" . "Startdatum: " . $q12 . "



" . "Endtermin: " . $q13 . "



" . "Spezielles Zimmer für die Pflegekraft: " . $q14 . "



" . "Eigenes Badezimmer für die Pflegekraft: " . $q15 . "



" . "WLAN-Netzwerk im Haus: " . $q16 . "



" . "Ihr Name: " . $q17 . "



" . "Ihr Familienname: " . $q18 . "



" . "Ihr Telefonnummer: " . $q19 . "



" . "Ihr E-Mail-Adresse: " . $q20 . "



" . "Ihr Stadt: " . $q21 . "



" . "Ihr Postleitzahl: " . $q22 . "



"; $headers = "From:" . $from; mail($to,$subject,$message,$headers); header("Location: https://www.xxxxxxx.com/index.html"); } ?>

And part of my HTML:

<form id="customer_form" action="mail_handler.php" method="post" class="form-horizontal" style="background-color: rgba(255,255,255,0.1)" autocomplete="off" onsubmit="alert('Danke für die Information. Ich werde bald antworten.');";>