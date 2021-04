PDF cannot scroll in modal viewing in Ipad

Hi can I ask some help please, I have modal and it will display pdf my pdf has 2 pages . it works in browser I can scroll to next page.but when I tried to ipad it only show 1 page and I cannot scroll the pdf to go to next page.

<div class="modal fade bd-example-modal-xl" tabindex="-1" role="dialog" aria-labelledby="myExtraLargeModalLabel" aria-hidden="true"> <div class="modal-dialog modal-xl"> <div class="modal-content"> <div class="modal-header"> <h5 class="modal-title">My PDF</h5> <button type="button" class="close" data-dismiss="modal" aria-label="Close"> <span aria-hidden="true">×</span> </button> </div> <div class="modal-body"> <div class="row"> <div class="col-md-12"> <embed src="path/to/my/pdf" style="width: 100%;height: 560px;border: none;"> </div> </div> </div> <div class="modal-footer"> <button type="button" class="btn btn-secondary" data-dismiss="modal">Close</button> </div> </div> </div> </div>

