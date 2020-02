I am using Magento (Ver 1.9.x)

If i try with my localhost success url like,

http://192.168.1.65/magento/index.php/checkout/onepage/success/ and return success message with order id.

if i try with live, success url like,

https://abc.in/payubiz/redirect/success/ success page like blank page.

How to solve the issue?

Code : https://github.com/ZusZus/Payubiz