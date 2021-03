I’ve changed my site structure for design purposes. Here’s how it was:

<article> <header class="entry-header"> <h1>Page Title</h1> </header> <div class="entry-content"> <p>Page Content</p> </div> </article>

I’ve moved the page title outside of the article element:

</div> <div> <header class="entry-header"> <h1>Page Title</h1> </header> </div> </div> <div> <article> <div class="entry-content"> <p>Page Content</p> </div> </article> </div>

Can this change affect the SEO? Is there any bad?