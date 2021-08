Is one way better here to keep the background always filling the screen?

overflow:auto;

https://jsitor.com/lnQaem9m5T

.containerb { position: absolute; top: 0; left: 0; /* bottom: 0;*/ right: 0; width: 100%; overflow: auto; /*height: 100%;*/ min-height: 100%; background-image: }

position:fixed;

https://jsitor.com/wdpWLcJlH

.containerb:before{ content:""; position:fixed; left: 0; right: 0; top: 0; bottom: 0; background:inherit; }

Before

After