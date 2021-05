One input - two classes

Probably I didn’t explained good… I need something like this:

#wrap input:checked ~ .toplink { display: block; } #wrap input:checked ~ .menu-scroll { height: calc(100vh - 60px);}

(… but, of course, second do not responds)

I need, when input is checked, that both classes apply (.toplink { display: block; } AND .menu-scroll { height: calc(100vh - 60px);}

Thanx to ladans37 and Erik_J for helping