On PDF load doesn't seem to get triggered

This loader is like a dummy - it always timesout at the setTimeout function. I can’t seem to trigger the onload of a PDF object load pdfObject.addEventListener('load', () => {})

<div> <!-- PDF wrapper with loader inside --> <div id="pdfWrapper" class="pdf-wrapper"> <div id="loader" class="loader"></div> <object id="pdfObject" class="pdf" data="<?php echo $pdf ?>"></object> </div> <script> // Show loader initially const loader = document.getElementById('loader'); const pdfWrapper = document.getElementById('pdfWrapper'); const pdfObject = document.getElementById('pdfObject'); // Event to hide loader when PDF is loaded pdfObject.addEventListener('load', function () { loader.style.display = 'none'; pdfObject.style.display = 'block'; pdfWrapper.style.height = "1000px"; }); // Optional: timeout to hide loader in case the PDF does not trigger the load event setTimeout(() => { loader.style.display = 'none'; pdfObject.style.display = 'block'; }, 10000); // Adjust timeout as needed </script> </div>

How do I detect when the PDF has loaded ?

PS: I’m generating the PDF dynamically using PHP’s mPDF library.