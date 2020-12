I haveethe query

INSERT INTO object_locations (type,room_id,pdu_id,x_coord,y_coord) VALUES ('pdu',3,3,299,116) ON DUPLICATE KEY UPDATE x_coord = 299,y_coord = 116

When I run it,



why is a record INSERTed when their is a PK (pdu_id) of 3 in the table? Shouldnt it UPDATE?