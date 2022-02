The null coalescing operator will not work on the output of htmlspecialchars(), because htmlspecialchars() always returns a string - in case of null input it will output an empty string. You have to use it on the value which can be null. Supposing $comment->getAuthor()->email can be null you can do this:

echo htmlspecialchars($comment->getAuthor()->email ?? 'deleted user', ENT_QUOTES, 'UTF-8');