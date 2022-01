Notice: Array to string conversion

$Propertypaid = array(); $paid="SELECT t.id, t.year, t.property_id, COALESCE(t.amount,0) AS amount FROM tax_amount t WHERE t.status = 'paid' ORDER BY t.year"; $resultpropertypaid1 = $db->query($paid); while($row = $resultpropertypaid1->fetch_assoc()){ $Propertypaid[] = $row; } $PropertyUnpaid1 = array(); $unpaid1="SELECT t.id , t.year , t.property_id , COALESCE(t.amount,0) AS amount FROM tax_amount t WHERE t.status = 'unpaid' ORDER BY t.year"; $resultpropertyunpaid1 = $db->query($unpaid1); while($row = $resultpropertyunpaid1->fetch_assoc()){ $PropertyUnpaid1[] = $row; } $PropertyUnpaid2 = array(); $unpaid2="SELECT t.id , t.year , COALESCE(t.amount,0) AS amount , p.block_lot_no , p.full_name , p.property_type , p.location FROM tax_amount t LEFT JOIN property p ON p.id = t.property_id WHERE t.status = 'unpaid' ORDER BY t.year"; $resultpropertyunpaid2 = $db->query($unpaid2); while($row = $resultpropertyunpaid2->fetch_assoc()){ $PropertyUnpaid2[] = $row; } $PropertyUnpaid3 = array(); $unpaid3="SELECT t.id , t.year , COALESCE(t.amount,0) AS amount , COALESCE(SUM(pa.amount_paid),0) AS amount_paid , ABS(COALESCE(t.amount,0) - COALESCE(SUM(pa.amount_paid),0)) AS amount_due , p.block_lot_no , p.full_name , p.property_type , p.location FROM tax_amount t LEFT JOIN payments pa ON pa.tax_amount_id = t.id LEFT JOIN property p ON p.id = t.property_id WHERE t.status = 'unpaid' GROUP BY t.id ORDER BY t.year"; $resultpropertyunpaid3 = $db->query($unpaid3); while($row = $resultpropertyunpaid3->fetch_assoc()){ $PropertyUnpaid3[] = $row; } <a href="#" style="text-decoration:none;color:black;"> Paid Property: <span class="badge pull pull-center"><?php echo $Propertypaid; ?></span> </a> <br> <a href="#" style="text-decoration:none;color:black;"> Unpaid Property1: <span class="badge pull pull-center"><?php echo $PropertyUnpaid1; ?></span> </a> <br> <a href="#" style="text-decoration:none;color:black;"> Unpaid Property2: <span class="badge pull pull-center"><?php echo $PropertyUnpaid2; ?></span> </a> <br> <a href="#" style="text-decoration:none;color:black;"> Unpaid Property3: <span class="badge pull pull-center"><?php echo $PropertyUnpaid3; ?></span> </a> <br>