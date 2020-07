Not working: json_decode( file_get_contents( 'php://input' ));

Hello,

I’m working on a project on a local machine/localhost (xampp) and I can’t seem to get the values passed over to the next script with json_decode( file_get_contents( ‘php://input’ ));

Environmnet: windows 10

dev : XAMPP

php.ini: allow_url_fopen = On

Results from running the script:

NULL

string(61) “email=greenl%40test.com&password=greenpwd&btn_login=btn_login”

Two test scrip:

Memberlogin.php

<?php <div> <form action="loginApi.php" method="POST"> <form method="POST"> <label for="emai">Email address:</label><br> <input type="text" id="email" name="email"><br> <label for="password">Password:</label><br> <input type="text" id="password" name="password"> <br><br> <button type="submit" name="btn_login" value="btn_login"> Login </button> </form> </div> ?>

loginApi.php