Not editing price after delete in cart + multiplying the added price of product

Just one observation.

When the page first loads you have two products at the top, under the heading of Košík

They are wrapped in a class of ‘kosik-produkty’

The product items are wrapped in a class of ‘kosik-radek’

like so

<div class="kosik-produkty"> <div class="kosik-radek"> product here </div><br><br> <div class="kosik-radek"> product here </div> </div>

These products can be removed without an error

When you then add a product you end up with duplicate kosik-radek classes like so

<div class="kosik-produkty"> <br><br> <div class="kosik-radek"> <div class="kosik-radek"> <-- duplicate kosik-radek div inside --> product here </div><br><br> </div> </div>

This will then throw the type error when you try to remove

The Czech is a bit of a barrier for me, but inside the function updateCelkoveCeny

var radkyKosik = produktyKosikContainer.getElementsByClassName('kosik-radek')

is picking up those duplicates

put a console.log(radkyKosik) after that line to see.

Sorry I can’t be more help right now, but hopefully it is a pointer.