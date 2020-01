Not able to create facebook like timeline

i’m trying to print posts just like facebook timeline with infinite scroll jquery and php, mysql. i wrote a join mysql query to fetch posts from groups and updates. The problem is i’m plagued by duplicate posts and unable to separate the group posts from updates in raw data. i tried a couple of times to sepearate and place them in jumbotron classes but i fail. Though the code is lengthy i hope to find some corrections and answers by sharing it. i need to prevent duplicate posts coming up through the query and printing while the ajax request go through’s too.

php class query:

public function totalUpdates($friend,$session,$var_id, $load) { try{ $sql2="select distinct g.*,u.avatar,u.user_id,up.* from group_posts as g " . " join user as u on uname=g.author_gp " . " join updates as up on u.uname=up.author" . " where g.gname='MEP news' and (up.update_id >:update_id_all or g.gp_id>:update_id_all) and up.author in(:friend, :session) order by time,pdate desc limit $load,5 "; //$sql2="SELECT distinct update_id,update_body,time,title,user_id_u,account_name,author,data FROM updates where author in(:friend,:session) and update_id not in(:update_id_all) order by time desc limit $load,5"; $stmth= $this->_db->prepare($sql2);//Check here syntax of $db $stmth->bindValue(":friend",$friend); $stmth->bindValue(":session",$session); $stmth->bindValue(":update_id_all",$var_id); //$stmth->bindValue(":update_id2",$update_id2); $stmth->execute(); return $stmth->fetchAll(); } catch (PDOException $ei){ echo $ei->getMessage(); } }

PHP script that prints values:

$totalUpdates=$project->totalUpdates($id,$_SESSION['uname'] ,$im,$load); /* *we get the $sess_count and $load from javascript in home page and forward the logic if load*2 is greater than * $sess_count variable if it is great then the $total_sess_count is set to 0 else it is fetched from classes.inc.php * */ if($load*5<$sess_count){ $total_sess_count=0; } else { $total_sess_count=$project->totalupdatescount($id); } foreach ($totalUpdates as $j=>$row1) { echo '<pre>'; print_r($row1); echo '</pre>'; if(isset($row1['update_id'])){ $updateid=$row1['update_id']; $account_name=$row1['account_name']; $u_id=$row1['user_id_u']; $author=$row1['author']; $post_date=$row1['time']; $title= stripslashes($row1['title']); $data= stripslashes($row1['update_body']); $data1= hashtags($data); //$data1= taggingsys($data0); $pic=$project->viewByUname($author); $uid=$pic['user_id']; $datemade = strftime("%B %d, %y", strtotime($post_date)); $avatar=$pic['avatar']; $statusui_edit="<b class='i-select'><i class='no' style='display:none;' no='".($updateid?$updateid:$postid)."'>".($updateid?$updateid:$postid).",</i> <div type='".($updateid?$updateid:$postid)."' class='hide hidden_edit_4_session session_editor".($updateid?$updateid:$postid)." jumbotron'>" . "<a type='".$updateid."' class='btn pull-right close_edit' title='Close without editing'>Close X</a>" . "<input type='text' class='form-control title_s_edit title_s_".$updateid."' name='status_title' value='".html_entity_decode($title)."' placeholder='Title' >" . "<span> </span>" . "<textarea id='wall_edit_".$updateid."' type='".$updateid."' rows='5' cols='50' class='session_edit text_value_".$updateid."' wrap='hard' placeholder='whats up ".$_SESSION['uname']."'> ".html_entity_decode($data1)."</textarea><br>" . "<span class='pull-left spinner_edit".$updateid."'></span><button style='float:right;' value='".$updateid."' type='a' class='btn btn-warning btn btn-large btn-lg post-s-edit'>Update</button></div></b>" ; } elseif (isset ($row1['gp_id'])) { $postid=$row1['gp_id']; $post_auth=$row1['author_gp']; $post_type=$row1['type']; $post_title= html_entity_decode($row1['title']); $post_data= html_entity_decode($row1['data']); $data0= hashtags($post_data); $data1= taggingsys($data0); $post_date=$row1['pdate']; $post_avatar=$row1['avatar']; $post_uid=$row1['user_id']; $edit="<div type='".$postid."' class='hidden_edit_g_description PB_G_".$postid." jumbotron'><span id='spinner".$postid."'></span>" . "<a type='".$postid."' class='btn pull-right close_edit' title='Close without editing'>Close X</a>" . "<span> </span>" . "<input type='text' class='form-control title_g_edit title_g_".$postid."' name='g_status_title' value='".html_entity_decode($post_title)."' placeholder='Title' >" . "<textarea id='wall_edit_".$postid."' type='".$postid."' rows='5' cols='50' class='session_edit text_value_".$postid."' wrap='hard' placeholder='update your description'> ".$post_data."</textarea><br>" . "<span class='group_spinner'></span><button style='float:right;' value='".$postid."' type='edit_desc1' class='btn btn-warning btn btn-large btn-lg post-status-edit'>Update</button></div>" ; }

Jquery script:

var load=0; var sess_uname="<?php echo $session_uname;?>"; var f_uname="<?php echo htmlspecialchars($_GET['u']);?>"; var sess_count="<?php echo $total_sess_count;?>"; var f_count="<?php echo $total_friend_count;?>"; var funame="<?php echo $f_uname0;?>"; $(".message").html("<div style='display: flex; justify-content: center;'><h1>Loading Posts...</h1> "+spinner1+"</div>").show(); if(sess_uname==f_uname){ $(window).scroll(function(){ //alert($(window).scrollTop()); // alert($(window).scrollTop()+" "+$(document).height()-$(window).height()); if($(window).scrollTop()==$(document).height()-$(window).height()){ var sub=$(document).height()-$(window).height(); //lert(sub); // alert($(window).scrollTop()+" "+sub); load++; var ids1=[]; var ids=$(".i-select i").text(); ids1.push(ids); //var arr=$(ids).serializeArray(); var arrJSON=JSON.stringify( ids1); var strids=ids.toString(); var newids = strids.split(","); var len=newids.length; // alert(newids); // for(x=0;x<len;x++){ // alert('ids:- ' + newids[x] +" len:- "+ len); var newid1=newids[load]; // alert(newids[x]); var first=$(".i-select i:first").text(); var last= $("i:last").text(); //console.log(first+"--1---2-- "+last); // alert(load+" "+sess_count); if(load * 5< sess_count){ $(".message").html("<h1>no more posts to show </h1>"); } else{ $.post("st&com.php", {"load":load,"sess_count":sess_count,"update_id2":last,"update_id1":arrJSON},function(data){ $(".message").html(spinner1).show(); $("#status_area").append(data); $(".hide").hide(); $(".message").html(spinner1).hide(); }); } } }); }else { $(window).scroll(function(){ if($(window).scrollTop()==$(document).height()-$(window).height()){ load++; // alert($(window).scrollTop()+" "+$(document).height()-$(window).height()); if(load *2 >f_count){ $(".message").html("<h1>no more posts to show here</h1>"); }else{ $.post("status_list.php", {funame:funame, load:load},function(data){ $(".message").html(spinner1).show(); $("#status_area").append(data); $(".hide").hide(); $(".message").html(spinner1).hide(); }); } } }); }

sample output: