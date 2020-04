nodeJS/Express TypeError "passport-authenticate is not a function"

Hello I have been stuck on various issues while following a guide on how to setup a shopping cart in nodeJS/Express/MongoDb. The guide is a few years old , and I have been trying to find help in the comments with no luck. My issue is that when trying to start the server , I get an error saying : TypeError : passport.authenticate is not a function.

it is refering to my index.js file which looks like this :

var express = require('express'); var router = express.Router(); var Product = require('D:/Other/Projects/Code/Powershell/shopping-cart/models/product'); var csrf = require('csurf'); var passport = require('D:/Other/Projects/Code/Powershell/shopping-cart/config/passport.js'); var csrfProtection = csrf(); router.use(csrfProtection); /* GET home page. */ router.get('/', function(req, res, next) { Product.find(function(err, docs) { var productChunks = []; var chunkSize = 3; for (var i = 0; i < docs.length; i += chunkSize) { productChunks.push(docs.slice(i, i + chunkSize)); } res.render('shop/index', { title: 'Shopping Cart', products: productChunks }); }); }); router.get('/user/signup', function (req, res, next) { res.render('user/signup', {csrfToken: req.csrfToken()}); }); router.post('/user/signup', passport.authenticate('local.signup'), { successRedirect: '/user/profile', failureRedirect: '/user/signup', failureFlash: true }); router.get('/user/profile', function(req, res, next) { res.render('user/profile'); }); module.exports = router;

And this is how my app.js file is looking :

var createError = require('http-errors'); var express = require('express'); var path = require('path'); var cookieParser = require('cookie-parser'); var logger = require('morgan'); var routes = require('./routes/index')(passport); var indexRouter = require('./routes/index'); var usersRouter = require('./routes/users'); var expressHbs = require('express-handlebars'); var mongoose =require('mongoose'); var app = express(); var session = require('express-session'); var passport = require('passport'); var flash = require('connect-flash'); const bodyParser = require('body-parser'); mongoose.connect('mongodb://localhost:27017/shopping', {useNewUrlParser: true, useUnifiedTopology: true}); mongoose.connection.on('error', err => { throw 'failed to connect to MongoDB'; }); require('passport'); // view engine setup app.engine('.hbs', expressHbs({defaultLayout: 'layout', extname:'.hbs'})) app.set('view engine', '.hbs'); app.use(bodyParser.urlencoded({extended: false})); app.use(bodyParser.json()); app.use(logger('dev')); app.use(express.json()); app.use(express.urlencoded({ extended: false })); app.use(cookieParser()); app.use(session({secret: 'mysupersecret', resave: false, saveUninitialized: false})) app.use(flash()); app.use(passport.initialize()); app.use(passport.session()); app.use(express.static(path.join(__dirname, 'public'))); app.use('/', indexRouter); app.use('/users', usersRouter); // catch 404 and forward to error handler app.use(function(req, res, next) { next(createError(404)); }); // error handler app.use(function(err, req, res, next) { // set locals, only providing error in development res.locals.message = err.message; res.locals.error = req.app.get('env') === 'development' ? err : {}; // render the error page res.status(err.status || 500); res.render('error'); }); module.exports = app;

And here is my passport.js file :

`var passport = require ('passport');` `var User = require('D:/Other/Projects/Code/Powershell/shopping-cart/models/user');` `var LocalStrategy = require ('passport-local').Strategy;` `var mongoose = require('mongoose');` `passport.serializeUser(function(user, done) {` `done(null, user.id);` `});` `passport.deserializeUser(function(id, done) {` `User.findById(id, function(err, user){` `done(err, user);` `});` `});` `passport.use('local.signup', new LocalStrategy({` `usernameField: 'email',` `passwordField: 'password',` `passReqToCallback: true` `}, function(req, email, password, done){` `User.findOne({'email': email}), function(err, user){` `if (err) {` `return done(err);` `}` `if (user) {` `return done (null, false, {message: 'Email is already in use'});` `}` `var newUser = new User ();` `newUser.email = email;` `newUser.password = newUser.encryptPassword(password);` `newUser.save(function(err, result) {` `if (err) {` `return done(err);` `}` `return done(null, newUser);` `});` `};` `}));`

Any hints on what could be the issue? all help is appreciated, thanks!