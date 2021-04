Nodejs and SQLite how create multiply tables?

var sqlite3 = require('sqlite3').verbose(); var md5 = require('md5'); const users = require("./users"); const usersStatistic = require("./users_statistic"); const DBSOURCE = "db.sqlite"; let db = new sqlite3.Database(DBSOURCE, (err) => { if (err) { // Cannot open database console.error(err.message) throw err }else{ console.log('Connected to the SQlite database.'); db.run(`CREATE TABLE user ( id integer, first_name text, last_name text, email text UNIQUE, gender text, ip_address text, CONSTRAINT email_unique UNIQUE (email) )`,(err) => { if (err) { // Table already created }else{ // Table just created, creating some rows let props = ''; for (let i = 0; i < Object.keys(users[0]).length; i++) { if(i === Object.keys(users[0]).length - 1) { props += `${Object.keys(users[0])[i]}` }else { props += `${Object.keys(users[0])[i]}, ` } } const insert = `INSERT INTO user (${props}) VALUES (?,?,?,?,?,?)`; for (let i = 0; i < users.length; i++) { const user = users[i]; db.run(insert, Object.values(user) ) } } }); //Start second table db.run(`CREATE TABLE user_statistic ( user_id integer, date text, page_views integer, clicks integer, )`,(err) => { if (err) { // Table already created }else{ // Table just created, creating some rows let props = ''; for (let i = 0; i < Object.keys(usersStatistic[0]).length; i++) { if(i === Object.keys(usersStatistic[0]).length - 1) { props += `${Object.keys(usersStatistic[0])[i]}` }else { props += `${Object.keys(usersStatistic[0])[i]}, ` } } const insert = `INSERT INTO user (${props}) VALUES (?,?,?,?)`; console.log(insert) for (let i = 0; i < usersStatistic.length; i++) { const userStatistic = usersStatistic[i]; db.run(insert, Object.values(userStatistic) ) } } }); } }); module.exports = db;

and i have only fist table, second run() not created second table on db.