New database schema

create table power_panels ( power_panel_id SMALLINT NOT NULL AUTO_INCREMENT, power_panel_circuit VARCHAR(100), power_panel_amps INT, power_panel_poles VARCHAR(10), power_panel_created_by VARCHAR(25), power_panel_created_date TIMESTAMP NOT NULL DEFAULT CURRENT_TIMESTAMP, power_panel_updated_by VARCHAR(25) NULL, power_panel_updated_date TIMESTAMP NULL, power_panel_enabled CHAR(1) DEFAULT '1', PRIMARY KEY ( power_panel_id ) ); create table recepticles ( recepticle_id INT NOT NULL AUTO_INCREMENT, power_panel_id SMALLINT, recepticle_type TINYINT, recepticle_junction_box_size TINYINT, recepticle_conduit_type TINYINT, recepticle_conduit_length SMALLINT, recepticle_created_by VARCHAR(25), recepticle_created_date TIMESTAMP NOT NULL DEFAULT CURRENT_TIMESTAMP, recepticle_updated_by VARCHAR(25) NULL, recepticle_updated_date TIMESTAMP NULL, recepticle_enabled CHAR(1) DEFAULT '1', FOREIGN KEY ( power_panel_id ) REFERENCES power_panels (power_panel_id), PRIMARY KEY ( recepticle_id ) ); create table pdus ( pdu_id SMALLINT NOT NULL AUTO_INCREMENT, recepticle_id INT, ups_pdu_id SMALLINT NULL, pdu_number_of_outlets TINYINT, pdu_created_by VARCHAR(25), pdu_created_date TIMESTAMP NOT NULL DEFAULT CURRENT_TIMESTAMP, pdu_updated_by VARCHAR(25) NULL, pdu_updated_date TIMESTAMP NULL, pdu_enabled CHAR(1) DEFAULT '1', FOREIGN KEY ( recepticle_id ) REFERENCES recepticles (recepticle_id), PRIMARY KEY ( pdu_id ) ); create table upss ( ups_id SMALLINT NOT NULL AUTO_INCREMENT, recepticle_id INT, ups_pdu_id SMALLINT NULL, ups_number_of_outlets TINYINT, ups_created_by VARCHAR(25), ups_created_date TIMESTAMP NOT NULL DEFAULT CURRENT_TIMESTAMP, ups_updated_by VARCHAR(25) NULL, ups_updated_date TIMESTAMP NULL, ups_enabled CHAR(1) DEFAULT '1', FOREIGN KEY ( recepticle_id ) REFERENCES recepticles (recepticle_id), PRIMARY KEY ( ups_id ) ); create table racks ( rack_id INT NOT NULL AUTO_INCREMENT, rack_title VARCHAR(25), rack_slots TINYINT DEFAULT 45, rack_created_by VARCHAR(25), rack_created_date TIMESTAMP NOT NULL DEFAULT CURRENT_TIMESTAMP, rack_updated_by VARCHAR(25) NULL, rack_updated_date TIMESTAMP NULL, rack_enabled CHAR(1) DEFAULT '1', PRIMARY KEY ( rack_id ) ); create table devices ( device_id INT NOT NULL AUTO_INCREMENT, pdu_id SMALLINT NULL, ups_id SMALLINT NULL, rack_id INT NOT NULL, device_orientation CHAR(1) DEFAULT '1', device_beginning_slot DECIMAL(3,1) NOT NULL, device_ending_slot DECIMAL(3,1) NOT NULL, device_title VARCHAR(100) NOT NULL, device_notes TEXT DEFAULT NULL, device_width INT DEFAULT NULL, device_beginning_x INT DEFAULT NULL, device_power_requirement DECIMAL(6,2) DEFAULT 16.9, device_created_by VARCHAR(25), device_created_date TIMESTAMP NOT NULL DEFAULT CURRENT_TIMESTAMP, device_enabled CHAR(1) DEFAULT '1', device_updated_by VARCHAR(25) NULL, device_updated_date TIMESTAMP NULL, FOREIGN KEY ( pdu_id ) REFERENCES pdus (pdu_id), FOREIGN KEY ( ups_id ) REFERENCES upss (pdu_id), PRIMARY KEY ( device_id ) );

But since the devices (white boxes within racks) can either connect to a PDU or a UPS, I was confused as to their relationship or even if I needed a pdu and a ups table to keep them separate

What is the correct way?