Need to delete elements in array of objects

I have a lot of JSON records which need to be selectively removed.

ARRAY OF 596 ELEMENTS, CONTAINING “game” numbers WHICH HAVE TO BE DELETED IN THE big_array:

little_array = '[“5239”,“5230”,“5027”,“5025”,“5024”,“5018”,“5016”,“5007”,“5006”,“5002”,“1334”,“1325”,“1324”,“1314”,“1307”,“1306”,“1303”,“1231”,“1223”,“1063”,“1060”,“1017”,“1016”]

’

ARRAY (JSON) OF 2036 OBJECTS, THOSE WITH “game” numbers (like: “game”:“5329”,) THAT EXIST IN “little_array” HAVE TO BE DELETED IN big_array:

big_array = '[

{“game”:“5329”,“Date”:“05/19/2022”,“Event”:“Superbet Rapid 2022”,“ECO”:“A58”,“White”:“Wojtaszek, Radoslaw”,“W_elo”:“2696”,“Black”:“Shevchenko, Kirill”,“B_elo”:“2644”,“Result”:“½-½”},

{“game”:“6988”,“Date”:“05/15/1990”,“Event”:“Russia Cup”,“ECO”:“A58”,“White”:“Polyakova, Natalia (WFM)”,“W_elo”:“2152”,“Black”:“Nikolayev, Igor (FM)”,“B_elo”:“2346”,“Result”:“½-½”}

]

’

I tried:

for (let i = 0; i < little_array.length; i++) {

rabbit = little_array[i];

var filtered = big_array.filter((el) => el.game != rabbit);

}

The result is supposed to be big_array with a length of 2036 - 596 = 1440.

Instead, console.log(filtered) shows:

(2035) [{…}, {…}, {…}, {…}, …]