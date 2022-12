Need Help with drop(event) :

TIA

Drag works fine , but drop goes back to original position .

<!DOCTYPE html> <html> <head> <meta charset="UTF-8"> <meta name="viewport" content="width=device-width, initial-scale=1.0, user-scalable=no" /> <title>Guitar-Scales-and-Boxes-Builder-1-Note-4-Frets-CLONE.html</title> <style> body { margin: 20px; background-color: #FFFFFF; } #itemContainer { width: 100%; height: 100px; display: flex; align-items: center; justify-content: center; overflow: hidden; counter-reset: itemCount; } .item { display: inline-block; border-radius: 50%; touch-action: none; user-select: none; counter-increment: itemCount; content: 'count' + itemCount; width: 32px; height: 32px; // background-color: #F5F5F5; // whitesmoke font-family: Arial, Helvetica, sans-serif; text-align:center; font-size:28px; z-index: 8; } .dragItems { } #tableContainer { } #fretboardContainer { background-color: #DCDCDC; tbody { background-color:#636363; } #tbodyId { background-color:#636363; } /* .item:active { opacity: .75; } .item:hover { cursor: pointer; } */ </style> </head> <body onload="button1Clicked()"> <div id="outerContainer" style="background: pink;" ondrop="drop(event)" ondragover="allowDrop(event)" > <!-- BEGIN OF id="outerContainer --> <div> X: <span id="x"></span><br> Y: <span id="y"></span> </div> <div id="itemContainer" id="dragItems" ondrop="drop(event)" class="POS" style=" position: absolute; top: 40px; "> <div class="item" class="flatOne" draggable="true" ondragstart="drag(event)" style=" position: absolute; left: 100px; top: 0; background-color: yellow;" >b1</div> <div class="item" class="one" draggable="true" ondragstart="drag(event)" style=" position: absolute; left: 400px; top: 0; background-color: #FF0004;" > 1</div> <div class="item" class="sharpOne" draggable="true" ondragstart="drag(event)" style=" position: absolute; left: 700px; top: 0; background-color: yellow;" >♯1</div> <div class="item" class="naturalOne" draggable="true" ondragstart="drag(event)" style=" position: absolute; left: 1000px; top: 0; ; background-color: yellow;" >♮1</div> </div> <!-- id="itemContainer" --> <div id="tableContainer" style=" position: absolute; top: 155px; left: 55px; "> <!-- id="tableContainer" ZZZ --> <table id="fretboardContainer" ondrop="drop(event)" ondragover="allowDrop(event)" style=" position: absolute ; width: 1200px;"> <!-- BEGIN OF fretContainer ZZZZZZZZZZZZ --> <tbody id="tbodyId" style="background-color:#636363;" > <tr style="height: 40px; border-bottom: 2px solid red; border-top: 3px solid white;"> <!-- Row 1 --> <td style="vertical-align: top; border-bottom: 3px solid white; border-top: 4px solid white;"><br> </td> <td style="vertical-align: top; border-bottom: 2px solid white; border-top: 4px solid white;"><br> </td> <td style="vertical-align: top; border-bottom: 2px solid white; border-top: 4px solid white;"><br> </td> <td style="vertical-align: top; border-bottom: 2px solid white; border-top: 4px solid white;"><br> </td> </tr> </tbody> </table> <!-- END OF fretContainer ZZZ --> </div> <!-- END OF tableContainer ZZZ --> </div> <!-- END OF id="outerContainer ZZZ --> <!-- BEGIN SCRIPT ZZZ --> <script> window.addEventListener('mousemove', (event) => { let x = event.clientX; let y = event.clientY; document.getElementById('x').innerHTML = x; document.getElementById('y').innerHTML = y; }); </script> <script> function allowDrop(event) { event.preventDefault(); } function drag(event) { event.dataTransfer.setData("text", event.target.id); } function drop(event) { event.preventDefault(); var data = event.dataTransfer.getData("text"); event.target.appendChild(document.getElementById(data)); } </script> </body> </html>