MySQL Pivot rotating rows to columns

This is my version of MySQL database

mysql> SELECT VERSION(); +-----------+ | VERSION() | +-----------+ | 8.0.17 | +-----------+ 1 row in set

I have created to a MySQL database and two related tables where rows of one table will be converted into the columns like PIVOT() function

table t_name

mysql> SELECT sName FROM `t_name`; +-------+ | sName | +-------+ | 1D | | 1E | | 1L | | 2A | | 2C | | 2F | | 2H | | 2P | | 3B | | 3E | | 3H | | 4B | | 4D | | 4G | | 5H | +-------+ 15 rows in set

table t_chapter

mysql> SELECT * FROM `t_chapter`; +----------+--------+-----+ | sCHAPTER | sTITLE | sID | +----------+--------+-----+ | 1 | ES | 1 | | 2 | SA | 2 | | 3 | ECO | 3 | | 4 | PER | 4 | | 5 | ESEM | 5 | | 6 | CMR | 6 | | 7 | SVRE | 7 | | 8 | AVA | 8 | | 9 | INT | 9 | | 10 | SPM | 10 | +----------+--------+-----+ 10 rows in set

PIVOT() function on t_chapter

mysql> SELECT CASE WHEN sCHAPTER = "1" THEN NULL END "ES", CASE WHEN sCHAPTER = "2" THEN NULL END "SA", CASE WHEN sCHAPTER = "3" THEN NULL END "ECO", CASE WHEN sCHAPTER = "4" THEN NULL END "PER", CASE WHEN sCHAPTER = "5" THEN NULL END "ESEM", CASE WHEN sCHAPTER = "6" THEN NULL END "CMR", CASE WHEN sCHAPTER = "7" THEN NULL END "SVRE", CASE WHEN sCHAPTER = "8" THEN NULL END "AVA", CASE WHEN sCHAPTER = "9" THEN NULL END "INT", CASE WHEN sCHAPTER = "10" THEN NULL END "SMP" FROM `t_chapter`; +------+------+------+------+------+------+------+------+------+------+ | ES | SA | ECO | PER | ESEM | CMR | SVRE | AVA | INT | SMP | +------+------+------+------+------+------+------+------+------+------+ | NULL | NULL | NULL | NULL | NULL | NULL | NULL | NULL | NULL | NULL | | NULL | NULL | NULL | NULL | NULL | NULL | NULL | NULL | NULL | NULL | | NULL | NULL | NULL | NULL | NULL | NULL | NULL | NULL | NULL | NULL | | NULL | NULL | NULL | NULL | NULL | NULL | NULL | NULL | NULL | NULL | | NULL | NULL | NULL | NULL | NULL | NULL | NULL | NULL | NULL | NULL | | NULL | NULL | NULL | NULL | NULL | NULL | NULL | NULL | NULL | NULL | | NULL | NULL | NULL | NULL | NULL | NULL | NULL | NULL | NULL | NULL | | NULL | NULL | NULL | NULL | NULL | NULL | NULL | NULL | NULL | NULL | | NULL | NULL | NULL | NULL | NULL | NULL | NULL | NULL | NULL | NULL | | NULL | NULL | NULL | NULL | NULL | NULL | NULL | NULL | NULL | NULL | +------+------+------+------+------+------+------+------+------+------+ 10 rows in set

Now I need union on t_chapter the values of t_name for this return

+-------+------+------+------+------+------+------+------+------+------+------+ | sName | ES | SA | ECO | PER | ESEM | CMR | SVRE | AVA | INT | SMP | +-------+------+------+------+------+------+------+------+------+------+------+ | 1D | NULL | NULL | NULL | NULL | NULL | NULL | NULL | NULL | NULL | NULL | | 1E | NULL | NULL | NULL | NULL | NULL | NULL | NULL | NULL | NULL | NULL | | 1L | NULL | NULL | NULL | NULL | NULL | NULL | NULL | NULL | NULL | NULL | | 2A | NULL | NULL | NULL | NULL | NULL | NULL | NULL | NULL | NULL | NULL | | 2C | NULL | NULL | NULL | NULL | NULL | NULL | NULL | NULL | NULL | NULL | | 2F | NULL | NULL | NULL | NULL | NULL | NULL | NULL | NULL | NULL | NULL | | 2H | NULL | NULL | NULL | NULL | NULL | NULL | NULL | NULL | NULL | NULL | | 2P | NULL | NULL | NULL | NULL | NULL | NULL | NULL | NULL | NULL | NULL | | 3B | NULL | NULL | NULL | NULL | NULL | NULL | NULL | NULL | NULL | NULL | | 3E | NULL | NULL | NULL | NULL | NULL | NULL | NULL | NULL | NULL | NULL | | 3H | NULL | NULL | NULL | NULL | NULL | NULL | NULL | NULL | NULL | NULL | | 4B | NULL | NULL | NULL | NULL | NULL | NULL | NULL | NULL | NULL | NULL | | 4D | NULL | NULL | NULL | NULL | NULL | NULL | NULL | NULL | NULL | NULL | | 4G | NULL | NULL | NULL | NULL | NULL | NULL | NULL | NULL | NULL | NULL | | 5H | NULL | NULL | NULL | NULL | NULL | NULL | NULL | NULL | NULL | NULL | +-------+------+------+------+------+------+------+------+------+------+------+

How to do resolve this?

Please, any suggestion?

My tables below