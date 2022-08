MySql database 5.7 version - Check login of each user

Hi there,

The logins of each user are stored in the _t_user table of the mysql database 5.7 version

+----+------------+-----------------------+-----------+-------+-----------+ | ID | IP_ADDRESS | Date_Time_from_System | User_name | Event | Effective | +----+------------+-----------------------+-----------+-------+-----------+ | 1 | XX1030729 | 2022-08-11 15:16:52 | CIRICILLS | IN | NULL | | 2 | XX1030729 | 2022-08-11 15:16:28 | CIRICILLS | IN | NULL | | 3 | XX1030729 | 2022-08-11 13:24:50 | CIRICILLS | IN | NULL | | 4 | XX1030729 | 2022-08-11 13:23:52 | CIRR | OUT | NULL | | 5 | XX1030729 | 2022-08-11 13:23:26 | CIRICILLS | IN | NULL | | 6 | XX1030729 | 2022-08-11 13:22:56 | CIRR | IN | NULL | | 7 | XX1030729 | 2022-08-11 13:22:54 | CIRICILLS | OUT | NULL | | 8 | XX1030729 | 2022-08-11 13:20:52 | CIRICILLS | IN | NULL | | 9 | XX1030729 | 2022-08-11 13:15:40 | CIRI | OUT | NULL | | 10 | XX1030729 | 2022-08-11 13:15:06 | CIRICILLS | IN | NULL | | 11 | XX1030729 | 2022-08-11 13:14:12 | CIRI | IN | NULL | | 12 | XX1030729 | 2022-08-11 13:14:00 | CIRICILLS | IN | NULL | | 13 | XX1030729 | 2022-08-11 13:13:30 | CIRICILLS | IN | NULL | | 14 | XX1030729 | 2022-08-11 12:22:06 | CIRICILLS | OUT | NULL | | 15 | XX1030729 | 2022-08-11 12:21:04 | CIRICILLS | IN | NULL | | 16 | XX1030724 | 2022-08-12 12:22:06 | CIR | OUT | NULL | | 17 | XX1030728 | 2022-08-12 12:21:04 | CIR | IN | NULL | +----+------------+-----------------------+-----------+-------+-----------+ 17 rows in set (0.06 sec)

Each user has three minutes to logout manually.

Each single logout is stored in the same table _t_user .

I need to update on the table _t_user the column Effective with value ‘N’ when the user log out manually within the expected three minutes.

I need this output

+----+------------+-----------------------+-----------+-------+-----------+ | ID | IP_ADDRESS | Date_Time_from_System | User_name | Event | Effective | +----+------------+-----------------------+-----------+-------+-----------+ | 1 | XX1030729 | 2022-08-11 15:16:52 | CIRICILLS | IN | NULL | | 2 | XX1030729 | 2022-08-11 15:16:28 | CIRICILLS | IN | NULL | | 3 | XX1030729 | 2022-08-11 13:24:50 | CIRICILLS | IN | NULL | | 4 | XX1030729 | 2022-08-11 13:23:52 | CIRR | OUT | N | | 5 | XX1030729 | 2022-08-11 13:23:26 | CIRICILLS | IN | NULL | | 6 | XX1030729 | 2022-08-11 13:22:56 | CIRR | IN | N | | 7 | XX1030729 | 2022-08-11 13:22:54 | CIRICILLS | OUT | N | | 8 | XX1030729 | 2022-08-11 13:20:52 | CIRICILLS | IN | N | | 9 | XX1030729 | 2022-08-11 13:15:40 | CIRI | OUT | N | | 10 | XX1030729 | 2022-08-11 13:15:06 | CIRICILLS | IN | NULL | | 11 | XX1030729 | 2022-08-11 13:14:12 | CIRI | IN | N | | 12 | XX1030729 | 2022-08-11 13:14:00 | CIRICILLS | IN | NULL | | 13 | XX1030729 | 2022-08-11 13:13:30 | CIRICILLS | IN | NULL | | 14 | XX1030729 | 2022-08-11 12:22:06 | CIRICILLS | OUT | N | | 15 | XX1030729 | 2022-08-11 12:21:04 | CIRICILLS | IN | N | | 16 | XX1030724 | 2022-08-12 12:22:06 | CIR | OUT | N | | 17 | XX1030728 | 2022-08-12 12:21:04 | CIR | IN | N | +----+------------+-----------------------+-----------+-------+-----------+ 17 rows in set (0.06 sec)

Because the time difference from first login and next manually logout for user_name CIR, is less than the three minutes.

SELECT TIMEDIFF('2022-08-11 12:22:06','2022-08-11 12:21:04'); +-------------------------------------------------------+ | TIMEDIFF('2022-08-11 12:22:06','2022-08-11 12:21:04') | +-------------------------------------------------------+ | 00:01:02 | +-------------------------------------------------------+ 1 row in set

I can’t update on the table _t_user the column Effective with value ‘N’ in the rows where the first login is stored.

The table _t_user after the SQL update query

+----+------------+-----------------------+-----------+-------+-----------+ | ID | IP_ADDRESS | Date_Time_from_System | User_name | Event | Effective | +----+------------+-----------------------+-----------+-------+-----------+ | 1 | XX1030729 | 2022-08-11 15:16:52 | CIRICILLS | IN | NULL | | 2 | XX1030729 | 2022-08-11 15:16:28 | CIRICILLS | IN | NULL | | 3 | XX1030729 | 2022-08-11 13:24:50 | CIRICILLS | IN | NULL | | 4 | XX1030729 | 2022-08-11 13:23:52 | CIRR | OUT | N | | 5 | XX1030729 | 2022-08-11 13:23:26 | CIRICILLS | IN | NULL | | 6 | XX1030729 | 2022-08-11 13:22:56 | CIRR | IN | NULL | | 7 | XX1030729 | 2022-08-11 13:22:54 | CIRICILLS | OUT | N | | 8 | XX1030729 | 2022-08-11 13:20:52 | CIRICILLS | IN | NULL | | 9 | XX1030729 | 2022-08-11 13:15:40 | CIRI | OUT | N | | 10 | XX1030729 | 2022-08-11 13:15:06 | CIRICILLS | IN | NULL | | 11 | XX1030729 | 2022-08-11 13:14:12 | CIRI | IN | NULL | | 12 | XX1030729 | 2022-08-11 13:14:00 | CIRICILLS | IN | NULL | | 13 | XX1030729 | 2022-08-11 13:13:30 | CIRICILLS | IN | NULL | | 14 | XX1030729 | 2022-08-11 12:22:06 | CIRICILLS | OUT | N | | 15 | XX1030729 | 2022-08-11 12:21:04 | CIRICILLS | IN | NULL | | 16 | XX1030724 | 2022-08-12 12:22:06 | CIR | OUT | N | | 17 | XX1030728 | 2022-08-12 12:21:04 | CIR | IN | NULL | +----+------------+-----------------------+-----------+-------+-----------+ 17 rows in set (0.06 sec)

Any suggestion?

db-fiddle.com DB Fiddle - SQL Database Playground An online SQL database playground for testing, debugging and sharing SQL snippets.

Please don’t suggest me to change MySql database version because it’s not up to me, sorry…