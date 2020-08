MySQL AVG() function examples

Hello there,

I working with MySql RDBMS

mysql> SELECT VERSION(); +------------------+ | VERSION() | +------------------+ | 8.0.17 | +------------------+ 1 row in set

I need use MySQL AVG() function to calculate the average value of a set of values.

I have tried this query

mysql> SELECT DISTINCT CASE WHEN xCode IS NULL THEN 'Total' ELSE xCode END AS `xCode`, CASE WHEN xCode IS NULL THEN AVG( DISTINCT ROUND( IFNULL( `Average_Compilation_Time_minute`, 'ND' ), 0 ) ) ELSE ROUND( IFNULL( `Average_Compilation_Time_minute`, 'ND' ), 0 ) END AS `Average_Compilation_Time_minute`, CASE WHEN xCode IS NULL THEN AVG( DISTINCT IFNULL( SEC_TO_TIME( MOD ( `Average_Compilation_Time_minute` * 60, 86400 ) ), 'ND' ) ) ELSE IFNULL( SEC_TO_TIME( MOD ( `Average_Compilation_Time_minute` * 60, 86400 ) ), 'ND' ) END AS `Average_Compilation_Time_hour`, CASE WHEN xCode IS NULL THEN AVG( DISTINCT IFNULL( CONCAT( FLOOR( `Average_Compilation_Time_minute` / 60 ), 'h ', MOD ( `Average_Compilation_Time_minute`, 60 ), 'm' ), 'ND' ) ) ELSE IFNULL( CONCAT( FLOOR( `Average_Compilation_Time_minute` / 60 ), 'h ', MOD ( `Average_Compilation_Time_minute`, 60 ), 'm' ), 'ND' ) END AS `Average_Compilation_Time_hour`, sID FROM `tbl_new_Average` GROUP BY xCode WITH ROLLUP; +-------+---------------------------------+-------------------------------+-------------------------------+-----+ | xCode | Average_Compilation_Time_minute | Average_Compilation_Time_hour | Average_Compilation_Time_hour | sID | +-------+---------------------------------+-------------------------------+-------------------------------+-----+ | D1E1 | 2848.0000 | 23:28:00 | 47h 28m | 1 | | D2E1 | 8.0000 | 00:08:00 | 0h 8m | 2 | | D2E2 | 3284.0000 | 06:44:00 | 54h 44m | 3 | | D4E1 | 382.0000 | 06:22:00 | 6h 22m | 4 | | D4E2 | 372.0000 | 06:12:00 | 6h 12m | 5 | | D5E1 | 1481.0000 | 00:41:00 | 24h 41m | 6 | | D5E2 | 5703.0000 | 23:03:00 | 95h 3m | 7 | | D6E1 | 841.0000 | 14:01:00 | 14h 1m | 8 | | D6E2 | 3.0000 | 00:03:00 | 0h 3m | 9 | | Total | 1658.0000 | 10.75 | 34.285714285714285 | 9 | +-------+---------------------------------+-------------------------------+-------------------------------+-----+ 10 rows in set

But I have in return two different resultset on Average_Compilation_Time_hour columns

Which is the correct average in the column Average_Compilation_Time_hour column ?

On the last row I need the AVG in this format HH:mm:ss

Please any help?

Really appreciated

My code below