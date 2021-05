My toggle navbar doesn't work

It is not working yet. It is an angular project and i have already bootstrap installed and in my angular.json, I had it included.( code is below:)

my angular.json file part for styles to be used in the entire project:

"styles": [ "./node_modules/@angular/material/prebuilt-themes/deeppurple-amber.css", "./node_modules/bootstrap/dist/css/bootstrap.min.css", "src/styles.scss" ], "scripts": [ "./node_modules/jquery/dist/jquery.min.js", "./node_modules/bootstrap/dist/js/bootstrap.js", "./node_modules/@popperjs/core/dist/umd/popper.min.js" ]

My full code for the html file which also includes both the sidebar and navbar is below:

<div class="wrapper"> <!--Sidebar--> <div class="sidebar" data-color="orange" data-background-color="white" data-image="../../../assets/sidebar-1.jpg" > <div class="logo"> <img src="" alt="" /> <a href="#" class="simple-text logo-normal"> WorkOnPro </a> </div> <div class="sidebar-wrapper"> <ul class="nav"> <li class="nav-item active"> <a href="" class="nav-link"> <i class="material-icons">dashboard</i> <p>Dashboard</p> </a> </li> <li class="nav-item"> <a href="#" class="nav-link"> <i class="material-icons">work</i> <p>Work Orders</p> </a> </li> <li class="nav-item"> <a href="#" class="nav-link"> <i class="material-icons">wifi</i> <p>Providers</p> </a> </li> <li class="nav-item"> <a href="#" class="nav-link"> <i class="material-icons">computer</i> <p>Freelancers</p> </a> </li> <li class="nav-item"> <a href="#" class="nav-link"> <i class="material-icons">info</i> <p>Issues</p> </a> </li> <li class="nav-item"> <a href="#" class="nav-link"> <i class="material-icons">message</i> <p>Message</p> </a> </li> <li class="nav-item"> <a href="#" class="nav-link"> <i class="material-icons">notifications</i> <p>Notifications</p> </a> </li> <li class="nav-item"> <a href="#" class="nav-link"> <i class="material-icons">settings</i> <p>Settings</p> </a> </li> </ul> </div> </div> <!-- End of Sidebar --> <div class="main-panel"> <!-- Navbar --> <nav class="navbar navbar-expand-lg navbar-transparent navbar-absolute fixed-top "> <div class="container-fluid"> <div class="navbar-wrapper"> <a class="navbar-brand" href="javascript:;">Dashboard</a> </div> <button class="navbar-toggler" type="button" data-toggle="collapse" data-target="#collapse" aria-controls="navigation-index" aria-expanded="false" aria-label="Toggle navigation"> <span class="sr-only">Toggle navigation</span> <span class="navbar-toggler-icon icon-bar"></span> <span class="navbar-toggler-icon icon-bar"></span> <span class="navbar-toggler-icon icon-bar"></span> </button> <div id="collapse" class="collapse navbar-collapse justify-content-end"> <form class="navbar-form"> <div class="input-group no-border"> <input type="text" value="" class="form-control" placeholder="Search..."> <button type="submit" class="btn btn-white btn-round btn-just-icon"> <i class="material-icons">search</i> <div class="ripple-container"></div> </button> </div> </form> <ul class="navbar-nav"> <li class="nav-item"> <a class="nav-link" href="javascript:;"> <i class="material-icons">dashboard</i> <p class="d-lg-none d-md-block"> Stats </p> </a> </li> <li class="nav-item dropdown"> <a class="nav-link" href="javascript:;" id="navbarDropdownMenuLink" data-bs-toggle="dropdown" aria-haspopup="true" aria-expanded="false"> <i class="material-icons">notifications</i> <span class="notification">5</span> <p class="d-lg-none d-md-block"> Some Actions </p> </a> <div class="dropdown-menu dropdown-menu-right" aria-labelledby="navbarDropdownMenuLink"> <a class="dropdown-item" href="#">Mike John responded to your email</a> <a class="dropdown-item" href="#">You have 5 new tasks</a> <a class="dropdown-item" href="#">You're now friend with Andrew</a> <a class="dropdown-item" href="#">Another Notification</a> <a class="dropdown-item" href="#">Another One</a> </div> </li> <li class="nav-item dropdown"> <a class="nav-link" href="javascript:;" id="navbarDropdownProfile" data-bs-toggle="dropdown" aria-haspopup="true" aria-expanded="false"> <i class="material-icons">person</i> <p class="d-lg-none d-md-block"> Account </p> </a> <div class="dropdown-menu dropdown-menu-right" aria-labelledby="navbarDropdownProfile"> <a class="dropdown-item" href="#">Profile</a> <a class="dropdown-item" href="#">Settings</a> <div class="dropdown-divider"></div> <a class="dropdown-item" href="#">Log out</a> </div> </li> </ul> </div> </div> </nav> <!-- End Navbar --> <!-- Main Content --> <div class="content"> <div class="container-fluid"> <!-- New row for mini cards--> <!-- End of row for mini cards--> <!-- New row for work orders and issues --> <!-- End of row for work orders and issues --> <!-- New row for Providers and freelancers--> <!-- End of row for providers and freelancers--> </div> </div> <!-- End of Main Content --> <!-- Footer--> <!-- End of footer--> </div> <!--End of main panel --> </div> <!-- End of wrapper--> <!-- JS Files --> <script src="../../shared/assets/js/core/jquery.min.js"></script> <script src="../../shared/assets/js/core/popper.min.js"></script> <script src="../../../../node_modules/@popperjs/core/dist/umd/popper.min.js"></script> <script src="../../shared/assets/js/core/bootstrap-material-design.min.js"></script> <script src="../../../../node_modules/bootstrap/dist/js/bootstrap.js"></script>

Even after following your advise, i don’t know why it isn’t displaying my navbar and sidebar on toggle when i resize my browser…

As for why i added my bootstrap css like that, check out this link: https://www.techiediaries.com/angular-bootstrap/