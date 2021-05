My toggle navbar doesn't work

Hi guys, new guy here. I am trying to develop an application and i created a navbar which i would like it to display on toggle when the browser window is resized. I also want it to display the sidebar alongside with it which it should BUT it is not. My HTML code is below:

<nav class="navbar navbar-expand-lg navbar-transparent navbar-absolute fixed-top "> <div class="container-fluid"> <div class="navbar-wrapper"> <a class="navbar-brand" href="javascript:;">Dashboard</a> </div> <button class="navbar-toggler" type="button" data-toggle="collapse" aria-controls="navigation-index" aria-expanded="false" aria-label="Toggle navigation"> <span class="sr-only">Toggle navigation</span> <span class="navbar-toggler-icon icon-bar"></span> <span class="navbar-toggler-icon icon-bar"></span> <span class="navbar-toggler-icon icon-bar"></span> </button> <div class="collapse navbar-collapse justify-content-end"> <form class="navbar-form"> <div class="input-group no-border"> <input type="text" value="" class="form-control" placeholder="Search..."> <button type="submit" class="btn btn-white btn-round btn-just-icon"> <i class="material-icons">search</i> <div class="ripple-container"></div> </button> </div> </form> <ul class="navbar-nav"> <li class="nav-item"> <a class="nav-link" href="javascript:;"> <i class="material-icons">dashboard</i> <p class="d-lg-none d-md-block"> Stats </p> </a> </li> <li class="nav-item dropdown"> <a class="nav-link" id="#navbarDropdownMenuLink" data-toggle="dropdown" aria-haspopup="true" aria-expanded="false"> <i class="material-icons">notifications</i> <span class="notification">5</span> <p class="d-lg-none d-md-block"> Some Actions </p> </a> <div class="dropdown-menu dropdown-menu-right" aria-labelledby="navbarDropdownMenuLink"> <a class="dropdown-item" href="#">Mike John responded to your email</a> <a class="dropdown-item" href="#">You have 5 new tasks</a> <a class="dropdown-item" href="#">You're now friend with Andrew</a> <a class="dropdown-item" href="#">Another Notification</a> <a class="dropdown-item" href="#">Another One</a> </div> </li> <li class="nav-item dropdown"> <a class="nav-link" href="javascript:;" id="navbarDropdownProfile" data-toggle="dropdown" aria-haspopup="true" aria-expanded="false"> <i class="material-icons">person</i> <p class="d-lg-none d-md-block"> Account </p> </a> <div class="dropdown-menu dropdown-menu-right" aria-labelledby="navbarDropdownProfile"> <a class="dropdown-item" href="#">Profile</a> <a class="dropdown-item" href="#">Settings</a> <div class="dropdown-divider"></div> <a class="dropdown-item" href="#">Log out</a> </div> </li> </ul> </div> </div> </nav>

The funny thing is that when I resize the broswer window, the toggle icon appears but when i click on it, the doesn’t display my navbar and sidebar as it should.

I need help.