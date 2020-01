My switch fails. I get wrong answers

Hello,

Here is my form:

<form method="post" action="action_page.php"> <div id="periods" class="selector"> <p>Please select desired period:</p> <input type="radio" name="period" value="all" checked="checked">All (default)<br><br> <input type="radio" name="period" value="filter" id="period">From: <input type="text" class="datepicker" name="start_date"> <br> To: <input type="text" class="datepicker" name="end_date"> <br><br> <button type="button" id="periods-button">Clear selection</button> </div><!-- End periods --> <div id="days" class="selector"> <p>Select days / A Day (One day at least)</p> <input type="checkbox" name="weekday[]" value="6" class="days"> Sunday <input type="checkbox" name="weekday[]" value="0" class="days"> Monday<br><br> <input type="checkbox" name="weekday[]" value="1" class="days"> Tuesday <input type="checkbox" name="weekday[]" value="2" class="days"> Wednesday<br><br> <input type="checkbox" name="weekday[]" value="3" class="days"> Thursday <input type="checkbox" name="weekday[]" value="4" class="days"> Friday<br><br> <button type="button" id="days-button">Clear selection</button> </div><!-- End days --> <div id="intraday" class="selector"> <p>Select intraday time range</p> <input type="radio" name="intraday" value="am"> AM <small>(00:00 - 11:59)</small><br><br> <input type="radio" name="intraday" value="pm"> PM <small>(12:00 - 23:59)</small><br><br> <input type="radio" name="intraday" id = "hour_range"> From:<input type="time" min="00:00" max="23:59" name = "start" placeholder="00:00" value="00:00"> To : <input type="time" min="00:00" max="23:59" name = "end" laceholder="23:59"value="23:59"><br><br> <button id="intraday-button" type="button" value="Clear selection ">Clear selection</button> </div><!-- End intraday --> <div class="apply"><button type="reset" value="reset form">Reset Form</button></div> <div class="apply"><button type = "submit" value="submit" -->>Filter Results</button></div> <div id="" style="clear:both;"></div> </form>

Here is the action_page:

<?php //code for period switch ($_POST['period']) { // filter is selected. From date selected. To date not selected case isset($_POST['period']) == 'filter' && isset($_POST['start_date']) == true && isset($_POST['end_date']) == false: echo '1'; break; // filter is selected. From date selected. To date selected case isset($_POST['period']) == 'filter' && isset($_POST['start_date']) == true && isset($_POST['end_date']) == true: echo '2'; break; // filter is selected. From date not selected. To date selected case isset($_POST['period']) == 'filter' && isset($_POST['start_date']) == false && isset($_POST['end_date']) == true: echo '3'; break; // filter is selected. from date not selected. to date not selected case isset($_POST['period']) == 'filter' && isset($_POST['start_date']) == false && isset($_POST['end_date']) == false: echo '0'; break; // Att(default) is selected. default: echo 'all'; } //code for dayy echo"<br>"; if(isset($_POST['weekday'])){ $days = ($_POST['weekday']); print_r($days); echo "<br><br>"; } // code for intraday if(isset($_POST['intraday'])){ $hours = ($_POST['intraday']); switch ($hours) { case "am": $hour_start = '00:00'; $hour_end = '11:59'; echo $hour_start; echo $hour_end; break; case "pm": $hour_start = '12:00'; $hour_end = '23:59'; echo $hour_start; echo $hour_end; break; case "on": $hour_start = ($_POST['start']); $hour_end = ($_POST['end']); echo $hour_start; echo $hour_end; break; default: $hour_start = '00:00'; $hour_end = '23:59'; echo $hour_start; echo $hour_end; } } ?>

When I check it I get wrong input from the first div in the form , the period div

when I check the second radio button without dates or with dates in either input field or both I eitherget 2 as output or all - which is the default of the switch

What do I do wrong?

P.S. the rest of the form works well