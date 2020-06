My registration form details are not getting into my phpmyadmin the database

after registering a user their information is not entered into the phpadmin database.

here is my code`<?php

session_start();

// connect to databse

$db = mysqli_connect(“localhost”, “djboziah_josiah”,“R3ggaenite”,“djboziah_aunthentication”) or die(“could not connect”);

if (isset($_POST[‘register_btn’])){

session_start();

username = mysqli_real_escape_string(_POST[‘username’]);

email = mysqli_real_escape_string(_POST[‘email’]);

password = mysqli_real_escape_string(_POST[‘password’]);

password2 = mysqli_real_escape_string(_POST[‘password2’]);

if ($password == $password2){ //create user $password =md5($password);// hash password before storing for security purposes $sql = "INSERT INTO users(username,email,password) VALUES('$username','$email,'$password')"; mysqli_query($db, $sql); $_SESSION['message'] = "You are now logged in"; $_SESSION['username'] = $username; header("location: home.php"); //redirect to home page }else{ $_SESSION['message'] = "The two passwords do not match"; } }

?>

<!doctype html>

Register, Login and Logout user php my sql

Username: Email: Password: Password again:

