I´m coding a portfolio page with html and css but my picture won’t appear. I will copy in how the codes looks like so far and how the picture looks like on the page. Dose any one know what might cause this?

<html> <head> <meta charset="utf-8" /> <title>Page Title</title> <link rel="stylesheet" href="styles.css"> </head> <body> <div class="container"> <div class="nav-bar"> <div class="left-side"> <div class="nav-link-bar"> <a href="Index.html">Home</a> </div> <div class="nav-link-bar"> <a href="about.html">About</a> </div> </div> <div class="right-side"> <div class="brand"> <div>My Playground</div> </div> </div> </div> <div class="content-bar"> <div class="portfolio-items-bar"> <div class="portfolio-item-bar"> <div class="portfolio-img-background" style="background-image:url(images/portfolio1.jpg)"></div> <div class="img-text-bar"> <div class="logo-bar"> <img src="images/logos/duncan.jpg"> <div class="subtitle"> Join the pack </div> </div> </div> </div> <div class="portfolio-item-bar"> <div class="portfolio-img-background" style="background-image:url(images/portfolio1.jpg)"></div> <div class="img-text-bar"> <div class="logo-bar"> <img src="images/logos/jie.jpg"> <div class="subtitle"> Childhood nostalgia </div> </div> </div> </div> <div class="portfolio-item-bar"> <div class="portfolio-img-background" style="background-image:url(images/portfolio1.jpg)"></div> <div class="img-text-bar"> <div class="logo-bar"> <img src="images/logos/jeremy.jpg"> <div class="subtitle"> Surf with history in mind </div> </div> </div> </div> </div> </div> </div> </body> </html>

/* Master styles */ body { margin: 0px; } .container { display: grid; grid-template-columns: 1fr; } /* Nav styles */ .nav-bar { display: flex; justify-content: space-between; padding: 38px; } .left-side { display: flex; } .nav-bar > .left-side > div { margin-right: 20px; font-size: 0.9em; text-transform: uppercase; } .nav-bar { height: 22px; border-bottom: 1px solid transparent; transition: border-bottom 0.5s; } .nav-bar a { color: #8a8a8a; text-decoration: none; transition: color 0.5s; } .nav-link-bar:hover { border-bottom: 1px solid black; } .nav-link-bar a:hover { color: black; } /* Portfolio styles */ .portfolio-items-bar { display: grid; grid-template-columns: 1fr 1fr 1fr; } .portfolio-item-bar { position: relative; } .portfolio-img-background { height: 350px; width: 100%; background-size: cover; background-position: center; background-repeat: no-repeat; }

