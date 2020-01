My Jquery doesn't work

Hello here is my Jquery fonction:

<script type="text/javascript"> $(document).ready(function(){ $("#dayss-button").click(function(){ $(".days").prop("checked", false); }); }); </script>

Here is the code:

<div id="days" class="selector"> <p>Select days / A Day (One day at least)</p> <input type="checkbox" name="weekday[]" value="6" class="days"> Sunday <input type="checkbox" name="weekday[]" value="0" class="days"> Monday<br><br> <input type="checkbox" name="weekday[]" value="1" class="days"> Tuesday <input type="checkbox" name="weekday[]" value="2" class="days"> Wednesday<br><br> <input type="checkbox" name="weekday[]" value="3" class="days"> Thursday <input type="checkbox" name="weekday[]" value="4" class="days"> Friday<br><br> <button type="button" id="days-button">Clear selection</button> </div><!-- End days -->

When I click the “clear selection” button nothing happens.

I added alert(“dfdfdfd”); after the $(document).ready(function(){

and when I refreshed the page the alert message showed up, so the Jquery functions generally but my function doesn’t.

Why ?