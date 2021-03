a direct reaction version of the original problem is something like:

//Attach to all the buttons... document.querySelectorAll('ol[type="a"] > li > button').forEach((button) => { //A click listener.. button.addEventListener("click", (e) => { //I got tired of typing this. let my = e.target; //Pointer variable for moving through the list of LI's. let pointer = my.parentElement; //It's easier to do this now than in-situ. Calculate the number of the element we start at. let walker = parseInt(my.previousElementSibling.classList[0].replace("something", "")); //For all subsequent siblings: while (pointer = pointer.nextElementSibling) { //Find the text field. let input = pointer.querySelector("input"); //Remove its current class. input.classList.remove(input.classList[0]); //Add the new one. input.classList.add("something" + walker); //Advance the walker. walker++; } //Finally, actually remove the LI we clicked the button on. my.parentElement.remove(); }); });

(There are several assumptions made in this code, it is not a ‘generic’ code, it is specific to the layout in post #1. It would be far simpler to have the classes in the LI elements, but c’est la vie.)