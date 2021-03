Mutation Observer

Maybe a daft experiment.

There was a question on here this morning which promptly disappeared.

The OP had a form with an ordered list of form groups, each with a delete button. The class names in the form were in sequential order.

e.g.

<ol type='a'> <li><input type='text' class='something1'><button>delete</button></li> <li><input type='text' class='something2'><button>delete</button></li> <li><input type='text' class='something3'><button>delete</button></li> </ol>

The OP wanted to be able to delete an item, keeping the class names in sequential order i.e. no gaps in the numbers

e.g.

<ol type='a'> <li><input type='text' class='something1'><button>delete</button></li> <li><input type='text' class='something2'><button>delete</button></li> <!-- delete me --> <li><input type='text' class='something3'><button>delete</button></li> </ol>

should not result in this

<ol type='a'> <li><input type='text' class='something1'><button>delete</button></li> <li><input type='text' class='something3'><button>delete</button></li> </ol>

but this instead

<ol type='a'> <li><input type='text' class='something1'><button>delete</button></li> <li><input type='text' class='something2'><button>delete</button></li> </ol>

I have been looking into observables (is that a pun?), and this was an excuse for me to familiarise myself with Mutation Observers

codepen here

html

<form> <fieldset id='set1'> <legend>MutationObserver Experiment</legend> <ol type='A'> <li> <input type='text' class='color1' value='item1'> <button class='delete'>Delete</button> </li> <li> <input type='text' class='color2' value='item2'> <button class='delete'>Delete</button> </li> <li> <input type='text' class='color3' value='item3'> <button class='delete'>Delete</button> </li> <li> <input type='text' class='color4' value='item4'> <button class='delete'>Delete</button> </li> <li> <input type='text' class='color5' value='item5'> <button class='delete'>Delete</button> </li> <li> <input type='text' class='color6' value='item6'> <button class='delete'>Delete</button> </li> </ol> </fieldset> </form>

javascript

window.addEventListener('DOMContentLoaded', () => { const mutationHandler = ([ record ]) => { // assign previous element to deleted element as start point let element = record.previousSibling // Loop through the following elements/items while(element = element.nextElementSibling) { const input = element.querySelector('input[type="text"]') input.className = input.className // decrement color number .replace(/color(\d+)/, (_, num) => `color${parseInt(num, 10) - 1}`) } } const observer = new MutationObserver(mutationHandler) observer.observe( document.querySelector('#set1 ol'), { childList: true } ) const deleteButtons = document.querySelectorAll('.delete') const removeItem = ({ target }) => { target.parentNode.remove() } deleteButtons.forEach(elem => elem.addEventListener('click', removeItem)) })

I don’t tend to do well with these posts, but any feedback or information is welcome.

As an aside, I don’t know if this is of interest to others, but the bright individual in this series of videos looks into hand rolling a mini rxjs framework as a study into observables and reactive programming. Thought it was quite interesting.