Multiple else if

The following code should get a query (addressed to amazon ads) to get a link with author only if author is not AA.VV. (in Italian → autori vari = several [various] authors). Otherwise it should search only for the title (in Amazon “AA.VV.” doesn’t work)

if(($trad_titolo != '') and ($autore != 'AA.VV.')) {echo ", tr.it. <i>$row[trad_titolo]</i>, $row[trad_edizione], $row[trad_luogo] $row[trad_data] (<a rel=\"external\" href=\"$myamzcode1=$amztitolotrad$myamzcode2";} else {echo ", tr.it. <i>$row[trad_titolo]</i>, $row[trad_edizione], $row[trad_luogo] $row[trad_data] (<a rel=\"external\" $myamzcode1=$amztitolotradAAVV$myamzcode2";} //originale in italiano if(($trad_titolo = '') and ($autore != 'AA.VV.')) {echo "(<a rel=\"external\" href=\"$myamzcode1=$amztitolo$myamzcode2";} else {echo "(<a rel=\"external\" href=\"$myamzcode1=$amztitoloAAVV$myamzcode2";}

However I get a webpage with

two (identical) links to amazon

both with the title ($trad_titolo) and both without author ($autore)

You can see the output php source code of webpage

AA.VV., Martin Lutero, Milano 1985, tr.it. , , ( ( .

Roland Herbert Bainton, Here I Stand: A Life of Martin Luther, Nashville 1950, tr.it. Lutero, Einaudi, Torino 1960 ( ( .

Where I’m wrong?

EDIT

Why the following code doesn’t work as expected?