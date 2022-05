Move a rectangle with a form

I have this,



<!DOCTYPE html> <html lang="en"> <head> <meta http-equiv="refresh" content="1800; url=../login/logout.php" /><title>Position Circuit Breaker</title> <link rel="stylesheet" type="text/css" href="../css/bootstrap.min.css"> <link rel="stylesheet" href="../css/font-awesome.min.css" type="text/css" /> <link rel="stylesheet" type="text/css" href="../css/tabs.css"> <link rel="stylesheet" href="../css/style.css" type="text/css" /> <style> small { font-size:60% } </style> </head> <body> <nav class="navbar navbar-expand-lg navbar-dark bg-dark" style="margin-bottom:10px"> <a class="navbar-brand mb-2" href="../index.php">Data Collection Tool</a> <p class="text-white position-absolute font-weight-bold font-italic" style="top:35px">Baseline 2.0</p> <button class="navbar-toggler" type="button" data-toggle="collapse" data-target="#navbarSupportedContent" aria-controls="navbarSupportedContent" aria-expanded="false" aria-label="Toggle navigation"> <span class="navbar-toggler-icon"></span> </button> <div class="collapse navbar-collapse" id="navbarSupportedContent"> <ul class="navbar-nav mr-auto"> <li class="nav-item"> <a class="nav-link" href="../index.php">Home</a> </li> <li class="nav-ite"> <a class="nav-link" href="../rooms/comms.php">Comms Room</a> </li> <li class="nav-item"> <a class="nav-link" href="../rooms/crypto.php">Crypto Room</a> </li> <li class="nav-item"> <a class="nav-link" href="../rooms/data.php">Data Center</a> </li> <li class="nav-item"> <a class="nav-link" href="../rooms/server.php">Server Room</a> </li> <li class="nav-item"> <a class="nav-link" href="../rooms/tech.php">Tech Control</a> </li> <li class="nav-item"> <a class="nav-link" href="../rooms/watch.php">Watch Floor</a> </li> </ul> <span class="navbar-text"> You are logged in as ssam@industechnology.com <a class="btn btn-danger btn-sm" href="../login/logout.php" role="button">Logout</a> </span> </div> </nav> <div class="card" style="margin:25px auto; width:85%"> <div class="card-header"> <h2><span class="icon-move"></span> Position Circuit Breaker <small class="text-secondary ml-3">Use mouse/dropdowns to position.</small></h2> </div> <div class="card-body p-3"> <div class="row"> <div class="col-8"> <div class="row"> <div class="col"> <h3 class="text-dark mb-3">Manufacturer:<span class="text-secondary float-right">Unknown</span></h3> <h3 class="text-dark">Model:<span class="text-secondary float-right">Unknown</span></h3> </div> <div class="col"> <div class="row"> <div class="col"> <h5 class="text-dark mb-2">Poles:<span class="text-secondary float-right">2</span></h5> <h5 class="text-dark mb-2">Voltage:<span class="text-secondary float-right">12 Volts</span></h5> </div> <div class="col"> <h5 class="text-dark mb-2">Phase:<span class="text-secondary float-right">2</span></h5> <h5 class="text-dark mb-2">Rating:<span class="text-secondary float-right">30 Amps</span></h5> </div> </div> </div> </div> <hr> <div class="row mb-3"> <div class="col-3"> <h5 class="text-dark"><span class='icon-comments'></span> Notes:</h5> </div> <div class="col"> <h5 class="text-secondary">None</h5> </div> </div> <hr> <form method="post" action="position_circuit_breaker_engine.php"> <div class="row"> <div class="form-group col"> <label for="Slot">Beginning Slot</label> <div class="input-group"> <div class="input-group-prepend"> <span class="input-group-text">#</span> </div> <select class="form-control" id="Slot" name="Slot"> <option value="5">5</option><option value="1">1</option><option value="2">2</option><option value="3">3</option><option value="4">4</option><option value="5">5</option><option value="6">6</option><option value="7">7</option><option value="8">8</option><option value="9">9</option><option value="10">10</option><option value="11">11</option><option value="12">12</option><option value="13">13</option><option value="14">14</option> </select> </div> </div> </div> <div class="row"> <div class="form-group col"> <button type="submit" class="btn btn-outline-dark btn-lg btn-block"><span class="icon-ok"></span> Submit</button> </div> </div> <input type="hidden" name="circuit_breaker_id" value="1"> <input type="hidden" name="old_x_coord" value="0"> <input type="hidden" name="old_y_coord" value="186"> <input type="hidden" name="x_coord" id="x_coord" value=""> <input type="hidden" name="y_coord" id="y_coord" value=""> <input type="hidden" name="power_panel_id" value="1"> </form> </div> <div class="col"> <svg xmlns="http://www.w3.org/2000/svg" viewBox="0 0 550 780" onload="makeDraggable(evt)"> <defs> <script type="text/javascript"><![CDATA[ function makeDraggable(evt) { var svg = evt.target; svg.addEventListener('mousedown', startDrag); svg.addEventListener('mousemove', drag); svg.addEventListener('mouseup', endDrag); svg.addEventListener('mouseleave', endDrag); svg.addEventListener('touchstart', startDrag); svg.addEventListener('touchmove', drag); svg.addEventListener('touchend', endDrag); svg.addEventListener('touchleave', endDrag); svg.addEventListener('touchcancel', endDrag); var selectedElement, offset, transform, bbox, minX, maxX, minY, maxY, confined; var boundaryX1 = 65; var boundaryX2 = 465; var boundaryY1 = 80; var boundaryY2 = 730; function getMousePosition(evt) { var CTM = svg.getScreenCTM(); if (evt.touches) { evt = evt.touches[0]; } return { x: (evt.clientX - CTM.e) / CTM.a, y: (evt.clientY - CTM.f) / CTM.d }; } function startDrag(evt) { if (evt.target.classList.contains('draggable')) { selectedElement = evt.target; offset = getMousePosition(evt); // Make sure the first transform on the element is a translate transform var transforms = selectedElement.transform.baseVal; if (transforms.length === 0 || transforms.getItem(0).type !== SVGTransform.SVG_TRANSFORM_TRANSLATE) { // Create an transform that translates by (0, 0) var translate = svg.createSVGTransform(); translate.setTranslate(0, 0); selectedElement.transform.baseVal.insertItemBefore(translate, 0); } // Get initial translation transform = transforms.getItem(0); offset.x -= transform.matrix.e; offset.y -= transform.matrix.f; confined = evt.target.classList.contains('confine'); if (confined) { bbox = selectedElement.getBBox(); minX = boundaryX1 - bbox.x; maxX = boundaryX2 - bbox.x - bbox.width; minY = boundaryY1 - bbox.y; maxY = boundaryY2 - bbox.y - bbox.height; } } } function drag(evt) { if (selectedElement) { evt.preventDefault(); var coord = getMousePosition(evt); var dx = coord.x - offset.x; var dy = coord.y - offset.y; if (confined) { if (dx < minX) { dx = minX; } else if (dx > maxX) { dx = maxX; } if (dy < minY) { dy = minY; } else if (dy > maxY) { dy = maxY; } } transform.setTranslate(dx, (dy / 92.857142857143) * 92.857142857143); document.getElementById("x_coord").value = dx; document.getElementById("y_coord").value = (Math.round(dy / 92.857142857143) * 92.857142857143); var y_deviation = parseInt(parseInt(document.getElementById("y_coord").value) / parseInt(92.857142857143)) * 2; console.log('x: '+document.getElementById("x_coord").value+' y: '+document.getElementById("y_coord").value); console.log('Slot Height: '+92.857142857143); if(dx < 100) { var slot = y_deviation + 1; console.log('Slot Number: '+ slot); } else { var slot = y_deviation + 2; console.log('Slot Number: '+ slot); } document.getElementById("Slot").value = slot; } } function endDrag(evt) { selectedElement = false; } } ]]> </script> <pattern id="pattern" x="0" y="0" width="20" height="20" patternUnits="userSpaceOnUse" patternTransform="rotate(-46)"> <rect fill="#FA8072" x="0" y="0" width="20" height="10"></rect> <rect fill="white" x="0" y="10" width="20" height="10"></rect> </pattern> <pattern id="pattern2" x="0" y="0" width="20" height="20" patternUnits="userSpaceOnUse" patternTransform="rotate(-46)"> <rect fill="#ddd" x="0" y="0" width="20" height="10"></rect> <rect fill="white" x="0" y="10" width="20" height="10"></rect> </pattern> <filter id="color-overlay"> <feFlood flood-color="#d9d9d9"/> <feComposite in2="SourceAlpha" operator="atop"/> </filter> <filter id="shadow"> <feDropShadow dx="0.2" dy="0.4" stdDeviation="0.2"/> </filter> <style> rect, path { fill:#eeeeee; stroke:black; stroke-width:2px; } text { font-size:14pt; font-family:Verdana; } rect.rack { fill:whitesmoke; stroke:black; stroke-width:1px; } rect.asset { stroke:#666; stroke-width:.8px; cursor:not-allowed; fill:url(#pattern2); } rect.draggable { stroke:#000; fill:#d1ecf1; stroke-width:.1; opacity:.9; filter:url(#shadow) } .draggable { cursor: move; }</style> </defs> <rect x="10" y="50" width="500" height="700" /> <path d="M10 50 20 30 530 30 510 50 Z"/> <path d="M510 750 530 730 530 30 510 50 Z"/> <rect x="65" y="80" width="175" height="650" class="rack" /> <rect x="290" y="80" width="175" height="650" class="rack" /> <text text-anchor='middle' x='35' y='126.42857142857'>1</text> <text text-anchor='middle' x='487' y='126.42857142857'>2</text> <text text-anchor='middle' x='35' y='219.28571428571'>3</text> <text text-anchor='middle' x='487' y='219.28571428571'>4</text> <text text-anchor='middle' x='35' y='312.14285714286'>5</text> <text text-anchor='middle' x='487' y='312.14285714286'>6</text> <text text-anchor='middle' x='35' y='405'>7</text> <text text-anchor='middle' x='487' y='405'>8</text> <text text-anchor='middle' x='35' y='497.85714285714'>9</text> <text text-anchor='middle' x='487' y='497.85714285714'>10</text> <text text-anchor='middle' x='35' y='590.71428571429'>11</text> <text text-anchor='middle' x='487' y='590.71428571429'>12</text> <text text-anchor='middle' x='35' y='683.57142857143'>13</text> <text text-anchor='middle' x='487' y='683.57142857143'>14</text> <rect x="65" y="266" width="175" height="185.71428571429" class="draggable confine" id="New_Circuit_Breaker"/></svg> </div> </div> </div> </div> <script> document.getElementById('Slot').addEventListener('change',moveSlot); function moveSlot() { var domElemnt = document.getElementById("New_Circuit_Breaker"); var selectSlotValue = document.getElementById("Slot").value; var originalSlotValue = 5; var diff = selectSlotValue - originalSlotValue; var orig_y = 186; var y_adjustment = diff * (92.857142857143 / 2); if (selectSlotValue % 2 == 0) { x_adjustment = 225; document.getElementById("y_coord").value = y_adjustment; } else { x_adjustment = 0; document.getElementById("y_coord").value = y_adjustment; } console.log('Original value: 5, so its y is '+orig_y); console.log('New value: '+selectSlotValue+', so its y is translated in the y direction by '+y_adjustment); var transformAttr = ' translate('+x_adjustment+','+y_adjustment+')'; domElemnt.setAttribute('transform', transformAttr); } </script> <script src='../scripts/jquery-3.0.0.js' type='text/javascript'></script> <script src="../scripts/popper.min.js"></script> <script src="../scripts/bootstrap.min.js"></script> </body> </html>

I’m trying to use the forms select box to move the blue rectangle to another slot, here is what happens when I change the 5 to a 3Everything looks good,But if I select 4I missed the mark, I am confused with the function, how can I get the numbers (3 and 4) to have the same y direction?