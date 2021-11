Mobile Menu View Not Working - Desktop Fine

QuantumKu: QuantumKu: In Phone View (smallest view) most times when you click a link to go to a bookmark section nothing happens ?

It appears to just be going to “contacts” and then it’s stuck. The console isn’t throwing any errors that I can see, which isn’t helpful.

Personally I would want to strip this page back or create a new page with just the nav menu and some lorem ipsum with respective ids ‘about’, ‘services’, ‘products’ etc, that way removing any potential conflicts out of the equation.

If you look at the demo, which doesn’t have the mobile issue

http://cms.devoffice.com/coding-dev/rd-navbar/demo/#features

This appears to be the JS setup code (js/script.js).

(function ($) { var o = $('.rd-navbar'); if (o.length > 0) { include('../dist/js/jquery.rd-navbar.js'); $(document).ready(function () { o.RDNavbar({ stickUpClone: false, stickUpOffset: 170 }); }); } })(jQuery);

On yours it appears to be this section

// RD Navbar if (plugins.rdNavbar.length) { var aliaces, i, j, len, value, values, responsiveNavbar; aliaces = ["-", "-sm-", "-md-", "-lg-", "-xl-", "-xxl-"]; values = [0, 576, 768, 992, 1200, 1600]; responsiveNavbar = {}; for (i = j = 0, len = values.length; j < len; i = ++j) { value = values[i]; if (!responsiveNavbar[values[i]]) { responsiveNavbar[values[i]] = {}; } if (plugins.rdNavbar.attr('data' + aliaces[i] + 'layout')) { responsiveNavbar[values[i]].layout = plugins.rdNavbar.attr('data' + aliaces[i] + 'layout'); } if (plugins.rdNavbar.attr('data' + aliaces[i] + 'device-layout')) { responsiveNavbar[values[i]]['deviceLayout'] = plugins.rdNavbar.attr('data' + aliaces[i] + 'device-layout'); } if (plugins.rdNavbar.attr('data' + aliaces[i] + 'hover-on')) { responsiveNavbar[values[i]]['focusOnHover'] = plugins.rdNavbar.attr('data' + aliaces[i] + 'hover-on') === 'true'; } if (plugins.rdNavbar.attr('data' + aliaces[i] + 'auto-height')) { responsiveNavbar[values[i]]['autoHeight'] = plugins.rdNavbar.attr('data' + aliaces[i] + 'auto-height') === 'true'; } if (isNoviBuilder) { responsiveNavbar[values[i]]['stickUp'] = false; } else if (plugins.rdNavbar.attr('data' + aliaces[i] + 'stick-up')) { responsiveNavbar[values[i]]['stickUp'] = plugins.rdNavbar.attr('data' + aliaces[i] + 'stick-up') === 'true'; } if (plugins.rdNavbar.attr('data' + aliaces[i] + 'stick-up-offset')) { responsiveNavbar[values[i]]['stickUpOffset'] = plugins.rdNavbar.attr('data' + aliaces[i] + 'stick-up-offset'); } } plugins.rdNavbar.RDNavbar({ anchorNav: !isNoviBuilder, stickUpClone: (plugins.rdNavbar.attr("data-stick-up-clone") && !isNoviBuilder) ? plugins.rdNavbar.attr("data-stick-up-clone") === 'true' : false, responsive: responsiveNavbar, callbacks: { onStuck: function () { var navbarSearch = this.$element.find('.rd-search input'); if (navbarSearch) { navbarSearch.val('').trigger('propertychange'); } }, onDropdownOver: function () { return !isNoviBuilder; }, onUnstuck: function () { if (this.$clone === null) return; var navbarSearch = this.$clone.find('.rd-search input'); if (navbarSearch) { navbarSearch.val('').trigger('propertychange'); navbarSearch.trigger('blur'); } } } }); if (plugins.rdNavbar.attr("data-body-class")) { document.body.className += ' ' + plugins.rdNavbar.attr("data-body-class"); } }

There’s some stuff going on at the top which appears to be setting up breakpoints, but it’s all a bit ambiguous.

I would want to test out the stripped back page with the short demo version js first just to see if it works.

I’ve also just seen this !isNoviBuilder. Is this a drag and drop website builder service?