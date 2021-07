Merge arrays

Hi @mabismad many thanks for your help it does work. Yes the data is fetched from a query, I’m still learning how to pivot in mysql and php (I find it quite difficult). This is my query:

SELECT tabelle_millesimali.descrizione as tabella, millesimi.valore as millesimi, immobili.interno, anagrafica.user_first_name, anagrafica.id, proprietari.quota, TRUNCATE( ((SUM(sottoconti_spese.importo)*millesimi.valore)/1000)*proprietari.quota/100 ,2) as quota FROM sottoconti_spese LEFT JOIN sottoconto_tabella ON sottoconti_spese.id = sottoconto_tabella.sottoconto LEFT JOIN tabelle_millesimali ON tabelle_millesimali.id = sottoconto_tabella.tabella_millesimale LEFT JOIN millesimi ON millesimi.tabella_millesimale = tabelle_millesimali.id LEFT JOIN immobili ON immobili.id = millesimi.immobile LEFT JOIN proprietari ON proprietari.immobile_id = immobili.id LEFT JOIN anagrafica ON anagrafica.id = proprietari.anagrafica_id WHERE sottoconti_spese.preventivo_id = 1 AND sottoconti_spese.building_id = 17 GROUP BY sottoconti_spese.conto_spesa, sottoconto_tabella.coefficiente, millesimi.valore, immobili.interno, anagrafica.user_first_name, proprietari.quota, tabelle_millesimali.descrizione, anagrafica.id

I don’t really know where to start how to pivot this query from mysql. I would be very gratefull if you could please give me an example on how to change this query. I understand that is better to pivot with mysql but I also I would like to ask if there is any php library to make life easier when it comes to create a pivot table. Many thanks